Warum der Laußiger Artur Cachej meist auf dem Friedhof zu finden ist

Laußig

Artur Cachej muss schmunzeln, wenn er diese Geschichte erzählt. Einmal hätte ein Bekannter bei ihm zu Hause geklingelt und nach ihm gefragt. Da sei aber nur seine Frau da gewesen: „Der Artur? Der ist auf dem Friedhof.“ Oh, so die betroffene Reaktion: „Ich wusste nicht, dass er gestorben ist.“ Dialoge wie diese gibt es des Öfteren. Tatsächlich verbringt der Laußiger viel Zeit auf dem Friedhof seines Heimatortes. Seit vielen Jahren engagiert sich der 73-Jährige für die Kirche und den Friedhof, ist Mitglied des Gemeindekirchenrates und hat mit seinen Mitstreitern und vor allem dank vieler Sponsoren so manches auf den Weg gebracht.

Zur Galerie Seit vielen Jahren kümmert sich der Laußiger Artur Cachej um die Gestaltung des Laußiger Friedhofes. Passiert ist hier in den letzten Jahren einiges. Hier gibt es Bilder davon.

Ehrung fürs Ehrenamt

Kürzlich wurde er für sein Ehrenamt geehrt. 250 Euro gab es aus dem Ehrenamtsbudget des Landkreises Nordsachsen. „Der Friedhof ist dank deines Engagements zu einem ansprechenden Ort des Gedenkens geworden“, würdigte Ortsvorsteher Florian Kern (CDU). Wer in die Vergangenheit blickt, weiß, wovon der Kommunalpolitiker spricht. Der Zustand des Friedhofes war keineswegs gut, das Areal wirkte ungepflegt. „Das wollten wir unbedingt ändern“, so Cachej, der weiß, dass eine gehörige Portion Idealismus dazu gehört, um über all die Jahre so engagiert dranzubleiben. Dem ehemaligen Schlosser, der zuletzt bei den Moll-Werken als Werkstattmeister gearbeitet hat, ist es gelungen – auch wenn gesundheitliche Probleme dies immer wieder erschweren. „Ich spreche auch gern mal von meinem Friedhof. Wer mich sucht, findet mich eben meist hier“, fügt Cachej lächelnd hinzu.

Neugestaltung läuft seit vielen Jahren

2008 startete er mit Gleichgesinnten das ambitionierte Vorhaben der Neu- und Umgestaltung der rund 4000 Quadratmeter großen Friedhofsfläche mit den über 200 Gräbern. Ideen wurden geschmiedet, Unternehmen, die unterstützen könnten, gesucht und beispielsweise in den örtlichen Moll-Werken gefunden. Zunächst machten sich die Laußiger an den Wildwuchs, dann gestalteten sie nach und nach Abschnitt für Abschnitt neu. Die Außenmauern wurden neu gemacht, ein Unterstand für die Wasserpumpe wurde gebaut, Leitungen verlegt. Am Eingang zur Kirche wurden die Fläche gepflastert, Sitzbänke aufgestellt und ein Abschnitt für einen Garten geschaffen, in dem Stelen an die Toten erinnern.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Ort der Erinnerung mit Gräbern auf der einen – ein Ort der Ruhe und Entspannung auf der anderen Seite. Ein Teil als Friedhof mit zwei Rondell-Urnengrabanlagen – der andere als Park mit viel Grün, Bäumen und Pflanzen. So wachsen bereits Ahorn-, Tulpen- oder Kaiserbaum heran. 9000 Krokusse wurden zudem gesteckt. „Sie müssen mal herkommen, wenn hier alles grünt und blüht“, rät Cachej. Kunstwerke, unter anderem geschaffen vom Bad Dübener Holzkünstler Rayk Zenger, schmücken das Areal. Die Idee eines grünen Friedhofes stieß auch auf Zweifler. So war viel Überzeugungsarbeit notwendig, Splitt von den Wegen zwischen den Gräbern oder als Gestaltung zu verbannen. Ebenso sind großflächige Platten, die das Grab bedecken, nicht gewollt. Das wirke so kalt, sagt Artur Cachej.

Neue Bänke in der Kirche

Auch im Gotteshaus, einer romanischen Dorfkirche aus dem 13. Jahrhundert, ist viel passiert. Statt einem bunten Wirrwarr an Stuhlpaaren als Sitzgelegenheit gibt es längst neue und helle Bänke, eine Heizung sorgt im Winter für angenehme Temperaturen. Dazu hat die Kirchgemeinde zwei Wandbilder vom bereits verstorbenen Maler Horst Weber überlassen bekommen, unter anderem eine Kopie des weltberühmten Gemäldes „Die unbefleckte Empfängnis“ von Giovanni Battista Tiepolo. Der Wöllnauer Maler Volker Pohlenz hat die Werke neu gestaltet.

„Man wird hier nie fertig“

Zudem erstrahlt die Ende des 18. / Anfang 19. Jahrhundert errichtete Orgel in neuem Glanz. Zumindest von außen. Bespielbar ist das Instrument nicht – und wird es wohl so schnell auch nicht. „Das würde über 36 000 Euro kosten“, so Cachej, der die Summe ins Verhältnis zu den Gegebenheiten setzt. „Die Frage ist, wer spielt sie und wer hört zu?“ Alle drei Wochen gibt es einen Gottesdienst. Voll ist die Kirche nicht, zu Corona-Zeiten erst recht nicht. Wer Artur Cachej sucht, wird ihn auf jeden Fall weiter meist auf dem Friedhof finden. „Man wird hier nie fertig“, lacht er.

Von Kathrin Kabelitz