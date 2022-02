Bad Düben

Der Sommer ist noch weit, die neue Saison aber ist eröffnet. Mary’s Eisparadies, das seit dem Sommer die Bad Dübener Eisszene aufmischt, hat seine Türen wieder geöffnet. Mit den Temperaturen dürfte in den nächsten Wochen auch die Lust auf ein leckeres Eis steigen. Das kleine Lädchen in der Brunnenstraße 13a, in Sichtweite der Oberschule, erlebte nach seiner Eröffnung im letzten Jahr bereits einen wahren Ansturm. Lange Schlangen und Wartezeiten bis zu einer halben Stunde nahmen die Bad Dübener in Kauf, um an die leckeren Spezialitäten zu kommen. „Auch wenn das Wetter plötzlich umschlug und es anfing zu regnen, blieben die Leute einfach stehen und warteten, bis sie dran waren“, ist Eismacher Enea de Cesero begeistert.

Enea de Cesaro mit Fotos aus den Anfangsjahren. Sein Papa Vincenzo (rechts) verkaufte damals in Mönchengladbach das Eis. Quelle: Steffen Brost

Enea de Cesero ist gebürtiger Italiener, seine Frau Kubanerin

Gemeinsam mit Ehefrau Marilyn Hentrich führt der gebürtige Italiener den Mini-Eisladen. Und dennoch kann er heute in dritter Generation auf eine 50-jährige Tradition zurückblicken. „Meine Großeltern stammen aus dem bekannten Skiort Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten. Sie kamen nach dem Krieg nach Deutschland um dort Geld zu verdienen. Sie arbeiteten erst in einem Eisladen in Mönchengladbach. 1972 machten sie dann ihr eigenes Geschäft auf. Damit fing unsere Familientradition an“, erzählt Enea de Cesero.

Familie hatte in Mönchengladbach sechs Eisläden

Bis zu sechs Eisläden nannte die Familie ihr Eigen. Schon damals half der 15-Jährige Enea fleißig im Familienbetrieb mit. Später trat der heute 40-Jährige in die Fußstapfen seines Vater Vincenzo. „Schon im Jahr 2000 habe ich mein eigenes Eis produziert. Bei einem Besuch im Jahr 2010 habe ich dann in einem Leipziger Eiscafé meine heutige Frau Marilyn kennengelernt“, erzählt der Italiener. Marilyn kommt von der Karibikinsel Kuba und entschied sich, nachdem sie ihren Mann kennengelernt hat, in Deutschland zu bleiben. „Ich liebe es, Menschen glücklich zu machen. Auch in Kuba habe ich gern Leute bedient. In Deutschland ist es nun ein eigener Eisladen mit meinem Namen Mary’s Eisparadies geworden, den ich mir so gewünscht habe. In Bad Düben sind wir schließlich fündig geworden. Und hier verkaufe ich das leckerste Eis der Welt“, ist die 40-Jährige überzeugt. Über 30 feste und bis zu 20 saisonale Eissorten bietet Mary’s Eisparadies an. „Italien steht mit über 500 Eissorten im Guinnessbuch der Rekorde. Da kann es nicht bloß Schoko, Vanille oder Erdbeer geben“, lacht Enea.

Bad Dübener stehen auf Wundertüten und Eisbecher to go

Die erste Saison lief trotz Corona richtig gut. Vor allem die Sorten Black Lava und Tiramisu sowie die eiskalten Wundertüten und Eisbecher zum Mitnehmen waren bei den Bad Dübenern die beliebtesten Eiskreationen. Auch für 2022 hat sich das Ehepaar einiges einfallen lassen. „Ich habe in meiner kleinen Manufaktur eine Eissorte mit griechischem Joghurt, Honig und Walnüssen kreiert. Außerdem gibt es ein Baklavaeis. Baklava ist ein süßes türkisches Nationalgebäck, woraus ich eine Eiscreme produziere“, so de Cesero. Das junge Paar hat aber noch weitere Pläne für Bad Düben. Gleich neben dem Eisparadies ist mit einer ehemaligen und leerstehenden Drogerie noch viel mehr Platz. Dort soll im Laufe des Jahres ein richtiges Eiscafe mit Sitzplätzen entstehen.

