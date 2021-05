Gastro-Einrichtungen wie das Bad Dübener Hotel National nutzen gerade in Corona- und Lockdown-Zeiten jede Möglichkeit, um anzupreisen, was an Angeboten für die Gäste möglich ist. Chef-Koch Tim Gleißner hat dafür auch den Whatsapp-Status seines Handys entdeckt, wo er regelmäßig Aufnahmen der Speisekarte postet. Aber warum sind da auch immer wieder Wellensittiche und Papageien zu sehen?