Im Leben des Bad Dübener Ehrenbürgers Wolfgang Apitzsch spielen Zahlen eine große Rolle. Was für andere ein Graus ist, ist für den ehemaligen Mathelehrer ein Vergnügen. Erst recht, wenn es um Schnapszahlen geht. Zu seinem 90. Geburtstag im Dezember 2019 hatte der Jubilar beim Empfang im Ratssaal verkündet: „Am 27. März 2021 bin ich 33 333 Tage auf dieser Welt. Das wird gefeiert.“ Die Rechnung hatte Wolfgang Apitzsch da ohne das Corona-Virus gemacht. Dennoch: Die fünf Dreien für die Anzahl der Lebenstage gelten an diesem Samstag, feiern will er, aber eben später. Vielleicht ja im April, wenn für Sohn Wolfram (60) – wie sollte es anders sein, ein Doktor der Mathematik – der 22 222. Erdentag ansteht.

Stadt schenkte ihm einen Baum zum 90. Geburtstag

Der Ehrenbürger kommt an diesem sonnigen Vormittag frischen Schrittes über den Markt gelaufen. Ziel ist der Rotdorn, den ihm die Stadt zum 90. Geburtstag geschenkt hat und der gut gewachsen ist. Wolfgang Apitzsch hat seinen Anteil dran, im Sommer gießt er das Bäumchen so manches Mal selbst.

Bei Einschlafstörungen wird gerechnet

Auch die Bürgermeisterin gesellt sich dazu. Gemeinsam mit einem Ehrenbürger eine 33 333 zu begehen, das war der Stadt-Chefin in 14 Jahren Amtszeit bisher nicht vergönnt. Umso verblüffter ist Astrid Münster (FWG) zudem, als ihr der rüstige Senior erklärt, solche Zahlen im Kopf auszurechnen. Dies sei ein probates Mittel, Einschlafstörungen zu bewältigen. Andere zählen Schäfchen, Wolfgang Apitzsch löst Aufgaben ...

Bad Düben ernennt seit 2006 Ehrenbürger Am 14.9.2006 hat der Stadtrat die Satzung über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts und Vergabe eines Ehrenpreises „Ehrenbürger der Stadt Bad Düben“ beschlossen. Der Stadtrat kann diesen Ehrenpreis an lebende Personen verleihen, die sich um das gesellschaftliche, politische, kulturelle, religiöse, soziale, sportliche oder wirtschaftliche Leben in der Stadt besonders verdient gemacht haben oder durch ihr Wirken das Ansehen der Stadt gemehrt haben. Seit 2006 hat die Stadt Bad Düben drei Ehrenbürger ernannt: Wolfgang Apitzsch – Januar 2007, Horst Stahnisch – Januar 2008 (gestorben April 2008), Christoph Hein – April 2011. Über die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes und Vergabe eines Ehrenpreises „Ehrenbürger der Stadt Bad Düben“ beschließt der Stadtrat mit einer Zweidrittelmehrheit in öffentlicher Sitzung. Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist kein besonderes Recht, sondern eine Auszeichnung. Bei der Ehrenbürgerwürde handelt es sich heute um die höchste Ehrenbezeugung, die die Kurstadt Bad Düben zu vergeben hat; Rechte und Pflichten entstehen hierdurch nicht. Quelle: www.bad-dueben.de

Apitzsch ist seit 2007 Ehrenbürger

2007 hatte die Stadt dem langjährigen Stadtrat und Stadtverordneten-Vorsteher für sein Wirken im Kultur-, Natur-, Wander- und Heimatleben als erstem Bad Dübener den Ehrenbürger-Titel verliehen. Diese Ehre wurde bisher auch dem mittlerweile verstorbenen Horst Stahnisch (2008) und Schriftsteller Christoph Hein (2011) zuteil.

Gemeinsam mit dem Heimatverein ist Wolfgang Apitzsch übrigens einer der Akteure des MDR-Films „Auf Weltreise in der Dübener Heide“, der am 27. März um 18.15 Uhr im Fernsehen zu sehen ist.

