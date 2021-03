Bad Düben

Seit Anfang September ist der Bad Dübener Bahnhof eingerüstet. Mit Mitteln der Denkmalpflege soll das marode Dach im Rahmen einer Notsicherung instandgesetzt werden. Doch seit Wochen ruhen die Baumaßnahmen. Grund ist laut Aussage von Torsten Reinsch von der Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide, in deren Besitz sich das Gebäude befindet, das vertragswidrige Verhaltens des eingesetzten Leipziger Dachdeckers. Bis heute seien erst rund 30 Prozent der Reparaturen fertiggestellt worden.

Dachreparatur wird viel teurer als geplant

Dazu musste die Bahnhofsgenossenschaft mit eigenen Arbeitskräften mitarbeiten. Dies hat zusätzliche Lohnkosten verursacht. „Der Dachdecker konnte entgegen des ursprünglichen Angebotes die restlichen 70 Prozent nicht fertigstellen. Er hat stattdessen ein Nachtragsangebot von rund 35 000 Euro eingereicht. Zusätzlich zu seinem ursprünglichen Angebot in Höhe von 18 000 Euro, für die wir eine Förderzusage von rund 12 000 Euro durch die Denkmalschutzbehörde haben“, so Reinsch. Das erhebliche Nachtragsangebot habe man im Dezember an die Denkmalschutzbehörde weitergeleitet. Zusätzliche Fördermittel seien zwar möglich, Entscheidungen jedoch noch nicht gefallen. Die Kosten des vom Dachdecker veranlassten aber kaum genutzten Gerüstes in Höhe von bisher 5000 Euro laufen weiter. „Unter dem Strich bleibt die Finanzierung der Dachnotsicherung prekär“, sagt Reinsch. Jetzt soll der Bad Dübener Dachdeckermeister Tilo Hübner retten, was noch zu retten ist. „Wir haben eine Anfrage bekommen. Ein Angebot wird derzeit erstellt“, bestätigt Hüttner auf Anfrage.

Fahrkartenverkauf wird zum Jugendtreffpunkt

An anderen Ecken des Bahnhofes gehen die Arbeiten und die Umgestaltung voran. Mittlerweile konnte die Fotovoltaikanlage auf dem Dach montiert werden. Demnächst wird sie in Betrieb genommen. In Sack und Tüten ist seit Mitte November eine Nutzungsvereinbarung mit Jugendlichen zur Einrichtung des in der Zukunftswerkstatt entwickelten Jugendtreffpunktes im ehemaligen Fahrkartenverkauf. „Die Jugendlichen haben unter Michael Marschall vom Jugendmigrationsdienst der Diakonie mit den Arbeiten begonnen. Es wurden Fenster repariert und die Räume entrümpelt, so dass man sie grundlegend erst einmal nutzen kann“, berichtet Reinsch.

Ehemalige Mitropaküche wird saniert

Als weiteren wichtigen Punkt der Sanierung nennt er die Wiederherstellung der ehemaligen Mitropaküche. Sie soll gerade mit Hinblick auf künftige Veranstaltungen im Haus einen zentralen Punkt bekommen. „Im Laufe des Jahres planen wir ein Improvisations-Theaterfestival. Deshalb ist die Fertigstellung von größter Bedeutung. Denn hier soll zentral die Verpflegung abgewickelt werden.“

Im oberen Teil des Gebäudes entstehen Wohnungen

Parallel zu Dachsicherung und Planungen in der Küche soll die Sanierung des Wohnbereiches in den oberen Etagen des denkmalgeschützten Gebäudes vorangehen. Diese Wohnungen könnten in der Zukunft auch durch Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins Naturpark Dübener Heide genutzt werden, die im Rahmen von Projekten mal einige Tage vor Ort sein müssen. Später will die Bahnhofsgenossenschaft die Unterkunftsmöglichkeiten in Mietwohnungen umgestalten, um dauerhaft feste Einnahmen zu akquirieren, die dann für weitere Modernisierungsarbeiten verwendet werden können.

Von Steffen Brost