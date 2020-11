Warum habe ich am Buß- und Bettag frei, Herr Pfarrer?

Ihren freien Tag nutzen morgen Leipziger, aber auch Wurzener, um in Günthersdorf erste Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Wer so was macht und nicht die heimischen Händler unterstützt, sollte Buße tun und sich wenigstens noch etwas Bildung gönnen: Wie wär’s mit einem Abstecher nach Wettin? Bekannt ist die Kleinstadt vor allem durch das Herrschergeschlecht der Wettiner, das Markgrafen, Kurfürsten und Könige in Sachsen, Großbritannien, Belgien, Bulgarien sowie in Polen stellte. Europäische Geschichte – keine Autostunde von Wurzen entfernt. Wurzen und Wettin verbindet viel: In Wurzen gibt es die Wettin-Säule, die 1889 aus Anlass der 800-Jahrfeier des Hauses Wettin feierlich eingeweiht wurde. 1958 willkürlich abgerissen, wurde der restaurierte schwarze Obelisk am 29. September 1996 in Anwesenheit des Enkels des letzten sächsischen Königs, Albert Prinz von Sachsen, wieder aufgestellt. Die Wettiner waren lange Zeit Stiftsherren des Wurzener Domes. Neben dem Wettinerplatz gibt es im Wurzener Stadtpark das Wettin-Haus. Auch ein Fußballteam namens „ FC Wettin Wurzen“ existierte mal. Genau wie Wurzen liegt auch Wettin am Fluss. Der morbide Charme der Häuser, die Gassen, der Friedhof und die Türme machen den oft unterschätzten Ort zum Geheimtipp. Auf den Wiesen hoch über der Stadt, zu erreichen über die Gasse Löbnitzmark (ein Muss), kommt mit Sonne und etwas Fantasie fast ein bisschen Toskana-Feeling auf. Zwar sollten während Corona keine Ausflüge unternommen werden, aber vom Wurzener Land (Gaudlitzberg) kann man bis zum Petersberg, Grablege der Wettiner, schauen. Wir fahren also auf Sicht.