Warum soll ich nach Nordsachsen ziehen, Frau Schladitz?

Der Rückkehrertag des Landkreises Nordsachsen findet am kommenden Montag statt. Die Veranstaltung soll Menschen, die aus Nordsachsen stammen, aber inzwischen anderswo leben beziehungsweise arbeiten, davon überzeugen, wieder in die Region zu ziehen. Anders als geplant, kann der Tag jedoch nicht in Präsenz, sondern muss größtenteils telefonisch stattfinden. Klappt das? Und was haben die bisherigen Rückkehrertage gebracht? Wir sprachen darüber mit Uta Schladitz, die im Landkreis Nordsachsen für die Wirtschaftsförderung und den Rückkehrertag verantwortlich ist.

Frau Schladitz, viele Menschen haben ihre Gründe gehabt, um aus Nordsachsen wegzuziehen. Was spricht dafür, wieder in den Landkreis zu kommen?

Als Hauptgrund Nummer 1 wird von den Besuchern des Rückkehrertages die Rückkehr zur Familie angegeben. Was spricht noch dafür? Viele interessante Jobs und spannende Unternehmen im Landkreis sowie natürlich herrliche Natur und auch ein gutes Kultur- und Freizeitangebot. Sicherlich attraktiv ist die Nähe und die gute Erreichbarkeit zu Leipzig und so die Möglichkeit zu haben, das Großstadtleben zu genießen, aber im ländlichen Raum zu leben.

Fachkräftebedarf steigt – gleichzeitig gehen viele Berufserfahrene

Was hat sich in den vergangenen Jahren geändert?

Der Fachkräftebedarf steigt weiter und gleichzeitig treten viele Berufserfahrene ins Rentenalter ein. Dazu gibt es neue Gewerbeansiedlungen im gesamten Landkreis. Auch der Trend junger Familien, von der Großstadt „aufs Land“ zu ziehen ebbt nicht ab. Dafür bietet Nordsachsen die besten Möglichkeiten: bezahlbarer Wohnraum, Kinderbetreuung, Breitbandausbau. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen und besonders die Gemeinden, die nah an Leipzig liegen, wachsen und werden jünger.

Dafür werben Sie offensiv am Rückkehrertag. Bei Jobs zählt auch oft der persönliche Eindruck. Ist das unter den aktuellen Bedingungen überhaupt möglich?

Ja, das ist bedingt möglich. Doch in diesem Jahr können die Firmen leider nicht in Präsenz ihre Angebote präsentieren. Über eine Hotline und mit den Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung werden wir dennoch einen persönlichen Kontakt ermöglichen.

Telefonische und persönliche Beratung

Wie?

Von 10 bis 12 Uhr haben Interessenten die Gelegenheit, telefonisch direkt mit vielen nordsächsischen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu den Stellenangeboten sowie zum Unternehmen zu stellen und sich so einen ersten Eindruck zu verschaffen. Wer es persönlicher möchte, kann das Beratungsangebot der Wirtschaftsförderung annehmen. In Delitzsch, Torgau, Oschatz und Eilenburg informieren unsere Mitarbeiter über offene Stellen und die Infrastruktur der Region. Aufgrund der aktuellen Bedingungen ohne ausstellende Unternehmen und als 2G-Angebot.

Was haben die Rückkehrertage im vergangenen Jahr und in den Vorjahren gebracht?

In den Jahren 2015 bis 2020 wurden insgesamt etwa 350 Gespräche zwischen Firmen und potenziellen Rückkehrern geführt. Daraus ergaben sich 110 Bewerbungen, die in 75 Bewerbungsgesprächen mündeten. Letztlich wurden mehr als 20 Personen eingestellt. Die Liste ist allerdings unvollständig, da uns nicht alle Unternehmen eine Statistik liefern.

Familie als Hauptgrund für die Rückkehr

Wie ist das Feedback der Unternehmer allgemein?

Durchweg positiv kam an, dass der Rückkehrertag aufgrund der aktuellen pandemischen Lage nicht abgesagt wurde. Ursprünglich war ja eine reine Präsenzveranstaltung mit den Unternehmen an fünf Standorten geplant. Die hohe Anmeldezahl der Unternehmen bestätigt dies.

Was sagen die Menschen, die zurückgekommen sind?

Uns sind nur Positivbeispiele bekannt. Die Menschen, die zurückkommen, sind froh, wieder mit der Familie und Freunden vereint zu sein und sich auch beruflich in ihrer Heimatregion engagieren zu können.

Die Beratungen der Wirtschaftsförderung finden am 27. Dezember zwischen 10 und 12 Uhr an vier Standorten statt: Delitzsch – Sparkasse am Markt , Galerie 3. OG, Markt 9; Torgau – Schloss Hartenfels, Landratsamt Bürgerbüro, Flügel E, Schloßstraße 27; Eilenburg – Landratsamt, Haus 4, Raum 255, 1. OG, Dr.-Belian-Straße 4; Oschatz – Thomas-Müntzer-Haus, Foyer, Altmarkt 17. Weitere Infos gibt es online unter www.rueckkehrertag.de.

Von Mathias Schönknecht