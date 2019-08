Bad Düben

Ein goldenes Holzkreuz steht seit einigen Tagen mitten zwischen zwei abgestorbenen Birken auf der Muldewiese vor den Toren Bad Dübens. Radfahrer und Spaziergänger bleiben stehen, Autofahren drehen ihren Kopf verdutzt in die Richtung. Auch in den sozialen Medien ist das ominöse Kreuz inzwischen angekommen. Und da wird wild drauflos spekuliert. Vom Kreuz des Widerstandes, einer Nachtmesse und sogar einem Ufo-Landeplatz ist die Rede. Doch viele fragen sich: Was ist das? Wer hat das Kreuz aufgestellt? Was hat es für eine Bedeutung?

Idee beim Blick auf die beiden Birken

Auf LVZ-Nachfrage steht schnell fest, dass hinter dieser Aktion der Bad Dübener Holzkünstler Raik Zenger steckt. Der schraubte und sägte das vier Meter hohe Kreuz vor einigen Tagen in seiner Werkstatt zusammen.

„Ich fahre jeden Tag von zu Hause zur Arbeit in meine Werkstatt über die Muldebrücke. Und immer sehe ich diese beiden abgestorbenen Birken. Die Bäume mit ihren trockenen Ästen ähneln einem Hirschgeweih. Und da reifte in mir diese Idee, hier ein Kreuz aufzustellen“, klärte Zenger auf.

Jeder soll sich selber Gedanken machen

In seiner Werkstatt baute der Holzkünstler das Kreuz zusammen und lackierte es in goldener Farbe. Man könne es auch als Symbol für den Frieden oder etwas anderes sehen. Jeder könne sich seine eigenen Gedanken dazu machen, wofür es für jeden stehen soll. „Ich will die Menschen damit anregen und animieren, mitzumachen und sich auch selber Gedanken über solche Symbole an den verschiedensten Stellen zu machen“, so Zenger.

