Wasserverband legt neue Preise für Trinkwasser fest

Eilenburg/Bad Düben/Wurzen

Ein Posten wird billiger, der andere teurer – unterm Strich zahlen die rund 26 470 Kunden in Eilenburg, Wurzen, Bad Düben und umliegenden Gemeinden ab 2021 etwas mehr als bisher für Trinkwasser. Darauf hat sich jetzt einstimmig die Verbandsversammlung des Versorgungsverbandes Eilenburg/Wurzen geeinigt. Die Wasserverbrauchsgebühr sinkt von 1,81 Euro/Kubikmeter auf 1,77 Euro/Kubikmeter – dagegen steigt die Grundgebühr von 9,35 auf 10 Euro. Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 30 Kubikmeter/pro Person in einem 4-Personen-Haushalt bedeutet das eine Mehrbelastung pro Jahr von 3,21 Euro, machte Geschäftsführerin Ramona Seifert die finanziellen Auswirkungen für die Kunden an einem Beispiel deutlich.

Verkaufszahlen sorgen für ordentliches Plus

Ausgerechnet die Trockenheit der letzten Sommer, die in anderen Bereichen des Lebens für große Probleme sorgt, hat nun zur Folge, dass die Erhöhung moderat erfolgen kann. Die Nachkalkulation 2018 bis 2020, so hatte Anja Feistel von der Allevo Kommunalberatung, den Mitgliedern vorgestellt, ergab einen Überschuss von rund 1,1 Millionen Euro. Der angestiegene Verkauf von Trinkwasser macht in den letzten beiden Jahren bereits einen Mehrerlös in Höhe von 780 000 Euro aus. Hinzu kommen unter anderem geringere Personalkosten wegen Elternzeit und längerer Krankheit, auch die wegen des verschobenen Baubeginns des Wasserwerks in Wedelwitz nicht erfolgte Abschreibung wirkt sich aus.

Überschuss wird auf mehrere Jahre aufgeteilt

Trotz der Positiv-Zahlen fährt der VEW aber auf Sicht. Nur die Hälfte des Überschusses wird in den Jahren 2021 und 2022 ausgeglichen, die andere Hälfte wird als Reserve für die nächste Kalkulation zurückgehalten und in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt. „Wir brauchen Puffer für die nächste Gebührenkalkulation. Die Kunden profitieren dennoch. „Hätten wir diesen Überschuss nicht, wären die Gebühren stärker gestiegen“, so Seifert.

Verband muss deutlich mehr investieren als bisher

Denn so wären die Folgen einer weiteren Maßnahme spürbarer denn je gewesen. In der nun erfolgten Vor-Kalkulation sind rund vier Millionen Euro bereits enthalten, die der Versorgungsverband jährlich in die Erneuerung des Trinkwassernetzes stecken will – und muss. Denn das doppelt so viel wie bisher an Investitionen nötig ist, hatten Ramona Seifert und der technische Leiter Daniel Jahn den Bürgermeistern in der Verbandsversammlung im November deutlich dargelegt.

Vier statt bisher zwei Millionen Euro sollen ins Trinkwassernetz fließen

Mittlerweile steht die Summe fest: Rund vier Millionen Euro sollen pro Jahr investiert werden. Nicht mehr auf Verschleiß fahren, agieren statt reagieren und deutlich mehr Geld in Leitungsbestand und Hausanschlüsse investieren, um eine stabile Versorgung zu gewährleisten und ein nachhaltiges Netz zu betreiben – das steht hinter dem als dringend formulierten Appell, dem die Verbandsversammlung damals auch folgte.

Neue Bürgermeister in der Runde der Verbandsmitglieder

Mit Kay Kunath ( Zschepplin) und Karsten Frosch ( Machern) sowie Peter Klepel ( Mockrehna) begrüßte der Verbands-Chef und Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz nach den erfolgten Wahlen im Februar und März zu Beginn zwei neue und einen neuen alten Bürgermeister in den Reihen der Verbandsversammlung. Zum Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen gehören 14 Kommunen aus den Altkreisen Wurzen und Eilenburg, darunter neben den Städten Eilenburg und Bad Düben die Gemeinden Laußig, Zschepplin, Jesewitz und Mockrehna.

Von Kathrin Kabelitz