Wegebau in Bad Düben: Sicherer zu Schule und Sporthalle

Bad Düben

Das Bad Dübener Unternehmen Garten- und Landschaftsbau Daniela Noack baut in der Durchwehnaer Straße in der Kurstadt an der Verlängerung des kombinierten Rad- und Fußweges aus Richtung Postweg bis zur Turnhalle. Hintergrund der Maßnahme ist, das bei Schulbetrieb im Evangelischen Schulzentrum am Vormittag die Schüler und am Nachmittag die Sportler auf einem rund 150 Meter langen Teilstück wieder auf der Fahrbahn gehen oder mit dem Rad fahren müssen.

Bislang war der Rad- und Fußweg nicht komplett ausgebaut. „Wir passen das jetzt an, damit alle sicher bis da raus kommen. Allerdings ist das nur eine provisorische Lösung. Der Weg wird vorerst noch nicht mit Bitumen versehen, lediglich geschottert“, sagt Bad Dübens Bauamtsleiter Thomas Brandt.

Neubau bis 2023

Jedoch plant die Stadt, den kompletten Rad- und Fußweg in der Durchwehnaer Straße bis 2023 neu zu überarbeiten. „Es gibt da immer noch kürzere Bereiche, wo kein durchgängiger Rad- und Fußweg ist. Und dort müssen die Kinder immer wieder auf die Straße. Das wollen wir perspektivisch ändern und planen einen neuen Ausbau mit Beleuchtung und durchgängigem Weg“, kündigt Brandt an.

Von Steffen Brost