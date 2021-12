Naundorf

Da, wo Fuchs und Hase im Tiefschlaf liegen, geht um 1 Uhr das Licht an. René Treppte (47) ist Frühaufsteher. Der Bäckermeister aus dem Zscheppliner Ortsteil Naundorf erlebt beruflich gerade die winterliche Hochzeit. Mit seinem Team, zu dem Ehefrau Manuela, Bruder Mathias (Backstubenleiter), Simone Meißner (Verkauf), Rita Holzweißig und seit August auch eine Auszubildende gehören. Insgesamt beschäftigt Treppte 17 Mitarbeiter, 4 hat er in diesem Jahr eingestellt. Filialen gibt es in Doberschütz, Eilenburg, Delitzsch und auch noch einen Verkaufswagen.

Über 2000 Stollen bis Weihnachten

Bis zum Heiligen Abend werden wieder über 2000 Stollen und jede Menge anderes weihnachtliches Gebäck wie Kokosmakronen, Vanillekipferl und Butterplätzchen aus dem Ofen gezogen. „Wir haben wahnsinnig viel zu tun, um unsere Kunden zufrieden zu stellen“, stöhnt Treppte. Viele Firmen zählen zu ihnen, die bestellen große Mengen und verschenken das Backwerk an ihre Mitarbeiter. Mitunter als kleinen Ersatz für ausgefallene Weihnachtsfeiern. An manchen Tagen muss Backstubenleiter Mathias Treppte (38) über 100 Stollen backen.

Nach knapp einer Stunde sind die Stollen fertig gebacken. Quelle: Frank Pfütze

Der Renner ist der hauseigene Butterrosinenstollen, das Rezept hat René Treppte entwickelt. Aber auch Stollen mit Mohn, Schokolade, Quark, Marzipan und Mandeln werden verkauft. Und welchen isst der Meister am liebsten? „Ich bin Bäcker, ich esse am liebsten Wurst. Natürlich koste ich auch Stollen, aber ich esse gar nicht so viel davon“, verrät er. Und was ist aus der guten alten Tradition der Hausbäckerei geworden? Bringen die Leute noch ihre eigenen Stollen zum Backen in die Hauptstraße nach Naundorf? „Ja, ein paar kommen noch, eine Handvoll. Das war mal anders, es wird immer weniger“, sagt der 47-Jährige.

Stollenzeit ist vom Wetter abhängig

Von Oktober bis Weihnachten ist Stollenzeit. Wann es im Oktober los geht, entscheiden die Temperaturen. „Bei 15 Grad Wärme und Sonnenschein, das hatten wir schon im Oktober, brauchen wir den Kunden nicht mit Stollen kommen. Ideal sind Minusgrade. Nach dem Buß- und Bettag geht es richtig los“, weiß Treppte. Nach 50 bis 60 Minuten geht es raus aus dem Ofen, werden die Stollen mit Butter bestrichen und bestäubt. Dann kommen sie zum Ruhen auf Bretter, bevor sie für den Verkauf verpackt werden. Zwischen 14 Euro (1 Kilogramm), 21 Euro (1,5 Kilo) und 28 Euro (2 Kilo) kosten sie.

Bäckermeister René Treppte (links) zeigt seine Ossi-Brötchen. Bruder Mathias (Backstubenleiter) bereitet die gebackenen Stollen für die Lagerung vor. Quelle: Frank Pfütze

Mit Brotbacken beginnt der Tag

Zum Tagesgeschäft gehören aber nicht nur die Kalorienbomben. Nachts geht es mit dem Brotbacken los. Es folgen die Brötchen, auf die René Treppte besonders stolz ist. „Es sind richtige Ossi-Brötchen nach altem DDR-Rezept, ohne viel Luft drin. Sie halten sich lange und sind malzig im Geschmack“, erzählt er. Das Geheimnis, das keins ist: Die Teiglinge ruhen 24 Stunden in der Kühlzelle, bevor sie gebacken werden. Samstags stehen die Kunden schonmal bis zur Straße, gehen bis 7000 Brötchen über die Tresen der Bäckerei. 35 Cent kostet das einfache, 55 das Doppel-Ossi-Brötchen. Nicht nur die Filialen, auch Senioren- und Pflegeheime sowie Kitas werden mit Trepptes Waren beliefert.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ereignisreiches Jahr 2021

René Treppte blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In dem hat er über 100 000 Euro in sein Unternehmen investiert. Das Geld ist unter anderem in einen neuen Backofen geflossen, zudem hat er eine Mehrzweckhalle gebaut und die Bäckerei um 60 Quadratmeter vergrößert. Und auch die Zukunft der Bäckerei scheint gesichert zu sein. Sohn Felix beginnt im nächsten Jahr eine Bäckerlehre im Familienbetrieb bei Meister Treppte.

Von Frank Pfütze