Wellaune

Bei einem Verkehrsunfall nahe Wellaune wurde am Mittwochnachmittag, kurz vor 15 Uhr, ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. An der Kreuzung zwischen Bundesstraße 2 und Bundesstraße 183a habe ein 24 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Vorfahrt des Motorrads nicht beachtet, berichtete die Polizei. Der Kradfahrer sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Von LVZ