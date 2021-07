Wellaune: Planung für Ortsumgehung vorerst gestoppt

Ampel oder Kreisel am Postweg/Schmiedeberger Straße in Bad Düben? Diese Frage sorgt für Streit zwischen zuständiger Behörde und der Stadt. Dies hat nun offenbar Auswirkungen auf die Planungen für die Ortsumgehung Wellaune.

Für die Ampelkreuzung Postweg/Schmiedeberger Straße muss jetzt ein Planfeststellungsverfahren erstellt werden. Die Folge: Das Lasuv stellt die Planungen für die Ortsumgehung Wellaune zurück. Für die Anwohner ist das fatal, wie die Zahl 20 zeigt, die Klaus Zimmermann am Freitag am Plakat an der Ecke B 2/B 107 erneuert hat: Seit nunmehr zwei Jahrzehnten kämpft der Ortsteil um die neue Straße. Quelle: Wolfgang Sens