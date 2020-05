Wellauner Friedhof wird umgestaltet

Bad Düben

Die Zeiten, da Besucher des Wellauner Friedhofs auf einem mit Splitt und Schotter versehenem Weg zu den Gräbern ihrer Angehörigen gehen müssen, ist bald vorbei. „Vor allem für Ältere mit Rollator oder Krückstock war das hinderlich“, sagt Ortsvorsteherin Cornelia Beer. Pflasterstein für Pflasterstein entsteht in dieser letzten Aprilwoche eine neue Oberflächenschicht auf der Anlage des Bad Dübener Ortsteils. Mitarbeiter des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Noack aus Bad Düben verlegen die grauen Steine. Möglich wurde diese Maßnahmen auch dank eines 30 000 Euro umfassenden Zuschusses aus dem Leader-Fördertopf.

Der Weg auf dem Wellauner Friedhof erhält eine neue Oberfläche. Quelle: Kathrin Kabelitz

Eingangsbereich wird neu gestaltet

Seit 2009 ist Cornelia Beer, die an der Ortsdurchfahrt das Minilädchen betreibt, Ortsvorsteherin. „Als ich damals anfing, gehörte der Anstrich der Kapelle und die Anschaffung neuer Stühle zu meiner ersten Amtshandlung.“ Zum nun neuen Projekt zählen weitere Schritte. Der alte Maschendrahtzaun wird ersetzt, ein neues Tor eingebaut, Rotdorn gepflanzt. Die Wasserstelle findet nebst Geräte-Stand in der Mitte des Friedhofes einen neuen, zentralen Platz. „Das erleichtert die Pflege der Gräber im hinteren Bereich.“ Der Eingangsbereich wird umgestaltet, das Areal vor der Leichenhalle größer, was mehr Patz für die Ausgestaltung von Trauerfeiern bedeutet.

Zweite Urnengrabanlage bietet Platz für 20 Urnen

Seit vergangenem Jahr gibt es eine zweite Urnengrabanlage, die genutzt wird, sobald die erste, die ebenso Platz für 20 Urnen hat, belegt ist. Derzeit ist dort noch ein Platz frei. Der Friedhof in Wellaune ist anders als die Anlagen in Hammermühle, Schnaditz, Tiefensee und Bad Düben, wo die Kirchgemeinde zuständig ist, noch in kommunaler Hand.

