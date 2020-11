Wenn die Kraniche über Nordsachsen ziehen – Vogelschützer sammeln Daten

Nordsachsen/Dübener Heide

Die Kraniche ziehen, und das ist jetzt durch die trompetenartigen Rufe der majestätisch anmutenden, eleganten Vögel in vielen Teilen Europas, und besonders in Deutschland als ein Hauptdurchzugsgebiet, weithin hörbar. Die Mitglieder von Kranichschutz Deutschland beziehungsweise der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Dübener Heide mit Sitz in Winkelmühle (Gemeinde Doberschütz) sind deshalb derzeit oft und gern mit Fernglas und Kameraausrüstung im Freien unterwegs, um Daten zu erfassen und somit zur umfangreichen Dokumentation des Kranichzuges beizutragen.

Die neue Leiterin der AG Kranichschutz Dübener Heide, Annett Berger, und Naturschutzhelfer Volker Friedrich bei der Kranichbeobachtung unweit der Gleinermühle vor den Toren Bad Dübens. Quelle: Heike Nyari

Neue Leiterin

Zu ihnen gehören Volker Friedrich aus Durchwehna (Gemeinde Laußig) und Annett Berger aus Leipzig. Die Messestädterin, die sich seit vier Jahren im Kranichschutz engagiert und im Presseler Heidewald- und Moorgebiet ein Brutgebiet betreut, übernahm kürzlich vom langjährigen Leiter der hiesigen Arbeitsgemeinschaft, Eckehard Vollbach, das Zepter. der Nordsachse Volker Friedrich, der als Naturschutzhelfer und Naturschutzbeauftragter tätig ist, betreut ein Revier in Sachsen-Anhalt und zwei in Sachsen. Er war übrigens in diesem Sommer dabei, als einige Kraniche im Wittenberger Raum beringt wurde. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, ausgewählte Vögel besser beobachten und somit die Lebensweise der Tiere besser verstehen zu können.

Bürger können helfen

Andreas Selbmann ist Kranichzugkoordinator des Freistaates Sachsen. Quelle: Heike Nyari

Doch zurück zum Kranichzug: Wer möchte, kann sich an den Beobachtungen gern beteiligen und Daten per E-Mail senden (Kontakt: Kraniche-Nordsachsen@gmx.de und andreas62selbmann@web.de). Wichtig sind Angaben zu Anzahl, Flugrichtung, Datum und Uhrzeit. Diese Meldungen erreichen Andreas Selbmann aus Eilenburg, der als Kranichzugkoordinator für den Freistaat Sachsen tätig ist. „Meine Aufgabe ist es, alle Zugbeobachtungen von ganz Sachsen zu sammeln und auszuwerten, um beispielsweise Doppelzählungen zu vermeiden“, so der Muldestädter. Die bearbeiteten Daten werden im Anschluss an das Kranichinformationszentrum Groß Mohrdorf bei Stralsund weitergeleitet, wo alle Daten aus Deutschland eingehen.

Immer mehr Kraniche übernachten in Deutschland

Gut zu wissen: Das einzige Rast-gebiet Sachsens befindet sich im Wildenhainer Bruch im nordsächsischen Teil der Dübener Heide, wo es auch einen Kranichbeobachtungsstützpunkt gibt. Bedauerlicherweise ist dieses Naturschutzgebiet in den letzten Jahren allerdings durch die anhaltende Dürre trockengefallen.

Aber in der Dübener Heide und angrenzenden Regionen gibt es auch noch Brutgebiete der Kraniche. Außerdem ist zu beobachten, dass immer mehr Kraniche – mittlerweile sind es Tausende – in Deutschland überwintern.

Von Heike Nyari