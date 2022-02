Eilenburg

In ganz Sachsen protestieren in den vergangenen Monaten wöchentlich Menschen bei sogenannten „Spaziergängen“. Auch in Nordsachsen versammeln sich jeden Montagabend Hunderte, um in erster Linie ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen kundzutun. Während die Teilnehmerzahlen in Großen Kreisstädten wie Torgau oder Delitzsch recht stabil im mittleren, gelegentlich auch oberen dreistelligen Bereich liegen, fällt vor allem der rege Zulauf in Nordsachsens viertgrößter Stadt auf: In Eilenburg kommen Woche für Woche teilweise über 1000 Menschen zusammen. Wie kommt es, dass sich ausgerechnet die 16 000-Einwohner-Stadt an der Mulde zum Zentrum der Corona-Proteste im Landkreis entwickelt hat?

SPD-Stadtrat: Demo-Tourismus ist zu beobachten

„Eilenburg liegt ganz zentral im Landkreis und es gibt eine gute Zuganbindung. Dadurch entsteht eine Art Demo-Tourismus“, vermutet Mathias Teuber, Vorsitzender der Eilenburger SPD und Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters. „Das sehen wir auch an den Nummernschildern, da kommen viele von außerhalb“. Ein „Hotspot“ sei Eilenburg allerdings erst seit November oder Dezember. Da seien die Gegner der Corona-Politik mit ihren nicht erlaubten Versammlungen dahin ausgewichen, wo es keine polizeilichen Maßnahmen gab, so der SPD-Vertreter. Zudem habe der amtierende Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) den Protesten in einem früheren Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung quasi eine Legitimation ausgesprochen, als diese noch nicht erlaubt waren, sagt Teuber.

Zur Erinnerung: Scheler hatte Anfang Januar erklärt, dass es für ihn legitim sei, seinen Protest auszudrücken, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. „Das muss friedlich erfolgen und weder Gewalt noch Aggressivität dürfen da eine Rolle spielen. So lange alles im gesetzlichen Rahmen bleibt, dieser nicht verletzt wird und auch keine gewalttätigen oder aggressiven Handlungen erfolgen, ist das für mich ein erlaubtes Instrument der Demokratie“, sagte der 57-Jährige.

Mathias Teuber sieht dies anders: „Wir dürfen die Grenze, was legitim ist und was nicht, nicht immer wieder verschieben. Die Maßnahmen sind eine Belastung, aber die Proteste sind unangebracht. Corona lässt sich nicht wegdemonstrieren.“ Dass die Proteste bisher ohne Zwischenfälle verliefen, spräche für sie. In den Chatgruppen des Messengerdienstes Telegram beobachte man jedoch, dass es einen Richtungsstreit gibt, ob es friedlich bleiben oder lauter werden soll, merkt der Sozialdemokrat an.

Arche-Chefin: Wir wollen keine Gegendemo

Eine ähnliche Entwicklung sieht auch die Leiterin des Mehrgenerationenhauses „Arche“, Yvonne Pötzsch: „Das Demonstrationsrecht ist wichtig, aber zur Zeit wird es mit dem Pfeifen lauter. Einige Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder deshalb nicht schlafen können.“ Warum gerade Eilenburg so viele Teilnehmende bei den Protesten hat, kann sie sich nicht erklären. „2015 und 2016, als es darum ging, Flüchtlinge aufzunehmen, gab es zwar an den Montagen auch schon Demos in Eilenburg, die waren aber sehr klein“, erzählt Pötzsch.

Gegen die Ängste und Sorgen der Leute, die jetzt auf die Straße gehen, will sie nichts sagen. Yvonne Pötzsch wünscht sich allerdings, dass es Gesprächsrunden gibt, in denen man versucht, sich zuzuhören und auch andere Meinungen akzeptiert. „Wir wollen keine Gegendemo und suchen noch nach einer Antwort für den Umgang mit den Spaziergängen, die vom Stadtoberhaupt bisher nicht kam“, bedauert Pötzsch, die sich neben ihrer Tätigkeit beim Arche-Verein ebenfalls in der SPD engagiert. „Viele Freundschaften, Beziehungen und auch Familien leiden unter den aktuellen Zuständen. Es wird eine große Herausforderung, die Menschen wieder zusammenzubringen.“

Linke-Chefin: Warum werden die Demos nicht angemeldet?

Weniger Verständnis hat Luise Neuhaus-Wartenberg, Kreisvorsitzende für Nordwestsachsen bei der Partei Die Linke. „Warum werden die nicht angemeldet? Dann wären sie auf demokratischem Boden und die Polizei kann für den Schutz der Demos und Unbeteiligter sorgen.“ Außerdem befürchtet die Linken-Politikerin eine Unterwanderung der Proteste. „Grund für friedlichen Protest gibt es, die Maßnahmen wurden nicht gut erklärt. Aber da sind auch Leute dabei, die das politische System ablehnen und Rechtsradikale wie die Freien Sachsen.“ Viele der Eilenburger wüssten gar nicht, mit wem sie da laufen und wer das organisiert, erklärt Neuhaus-Wartenberg. Es gebe zwar berechtigte Kritik an der derzeitigen Politik, aber wer sagt, man lebe deswegen in einer Diktatur, handle geschichtsvergessen.

Neuhaus-Wartenberg vermutet, dass Teile der Protestierenden nicht aus Eilenburg oder Nordsachsen kommen: „Es wurde anfangs probiert, Demos in Leipzig abzuhalten, das hat nicht funktioniert und sie sind in den ländlichen Raum ausgewichen. Anhand von Videos haben wir auch schon gesehen, dass Leute etwa aus Freital nach Eilenburg kamen.“ Die Linken-Politikerin wünscht sich von Landräten und Bürgermeistern klare Bekenntnisse und eine Benennung, mit was für Personen man bei den Kundgebungen auf die Straße geht.

Freie Wähler: Pandemie kein Grund, gegen Staat und Demokratie auf die Straße zu gehen

Ellen Häußler von den Freien Wählern hat wenig Verständnis für die montäglichen Proteste. Sie denkt, die Mehrheit der Eilenburger ist nicht einer Meinung mit den selbsternannten „Spaziergängern“. „Die Pandemie ist kein Grund, gegen den Staat und die Demokratie auf die Straße zu gehen“, erzählt Häußler. Auch ihr Parteifreund Markus Vogler sieht das kritisch: „Die Spaziergänger gehen auch für die Freien Sachsen und die AfD auf die Straße, die organisieren das mit.“ Die beiden vermuten, dass die Mehrheit der Teilnehmenden aus Eilenburg und der näheren Umgebung kommen. „Ich würde mich nicht anschließen, aber kenne einige aus Eilenburg, die da mitlaufen“, berichtet der 67-Jährige. Ein Eingreifen durch Stadt und Polizei lehnen die beiden ab, zu groß sei sonst die Gefahr der Konfrontation. Die Grenze wäre jedoch erreicht, wenn man sich vor Privathäusern von Politikern versammeln würde.

Verschwörungstheorien in sozialen Netzwerken

In öffentlichen Telegram-Gruppen wie „Eilenburg! Lauf los!“, „Freiheitsboten_Nordsachsen_Torgau“ und „Freie Sachsen Leipzig/Nordsachsen“ aus der Region gab es tatsächlich schon vereinzelt Vorschläge, vor dem Haus von Oberbürgermeister Scheler zu singen. Ein ähnlicher Fall hatte erst vor einigen Tagen Schlagzeilen gemacht, als dies in Sachsen-Anhalt Wirklichkeit wurde und Protestierende vor das Wohnhaus des Halberstädter Oberbürgermeisters Daniel Szarata (CDU) zogen. Auch verschwörungsideologische und systemkritische Nachrichten werden regelmäßig in den regionalen Gruppen Nordsachsens verbreitet, sowie Nachrichten der rechtsextremen „Freien Sachsen“ geteilt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Auf der Straße blieb es in Eilenburg bisher friedlich.

