Wie der verkaufsoffene Sonntag in Bad Düben bei Kunden und Händlern ankam

Bad Düben

Eigentlich hätte am Wochenende der Bad Dübener Weihnachtsmarkt sowie das Adventsglühen an der Obermühle stattfinden sollen. Doch Corona hat das wie schon im vergangenen Jahr auf den letzten Drücker verhindert. Um wenigstens etwas weihnachtliches Flair in der Kurstadt zu haben, fand ein verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt statt. Sieben Geschäfte luden ein, einen Spaziergang durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt mit einem Adventseinkauf zu verbinden.

Angebot an Händler

Organisiert hat das die Bad Dübener Innenstadtinitiative. „Der verkaufsoffene Sonntag war ohnehin im Rahmen des Weihnachtsmarktes geplant. Der ist leider wegen Corona abgesagt worden. Deswegen haben wir den Bad Dübener Geschäftsleuten angeboten, trotzdem zu öffnen. Wir wollten alles ein bisschen zusammenfügen, damit nicht jeder als Einzelkämpfer antritt“, sagte Cornelia Richter von der Innenstadtinitiative.

Thomas Kaufmann vom Natural via-Geschäft in der Altstädter Straße zündete am ersten Advent die Kerzen an der Pyramide an. Quelle: Steffen Brost

Mäßiger Andrang

Und so kam der nachmittäglich Verkaufsboom auch nur langsam in Schwung. Nur zögerlich ließen sich die Bad Dübener zwischen Paradeplatz und Markt blicken. „Das lohnt sich doch gar nicht. Die meisten Geschäfte haben zu. Ich hätte es abgesagt“, sagte Werner Schmidt. Andere fanden die Aktion trotzdem gut. „Wir sind auf unserem Sonntagsspaziergang einfach mal in die Stadt und wollten ein bisschen herumgucken. Nur schade, das der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. Das ist aber angesichts der Lage verständlich“, sagten Peggy und Giselheid Fischer.

Gelegenheit für einen Schwatz

Die Geschäftsleute, die ihren Laden aufgeschlossen haben, fanden das angesichts der Situation vertretbar. So auch Daniela Peschel-Droske vom Strickatelier. „Ich habe heute jede Menge Glühwein und Plätzchen mitgebracht. So kann man immer mal einen Schwatz halten. Nebenbei wird dann noch etwas Tolles verkauft. Ein paare Leute waren auch schon hier“, sagte die 43-Jährige.

2G-Regel schreckt viele ab

Im Buchladen von Elke Geist wartete Verkäuferin Diana Richter auf Kundschaft. „Die Wolke des Lockdown schwebt über allen. Hoffentlich kommt er nicht wieder. Seit vergangenem Jahr waren wir davon immer mit betroffen. Wenn der Weihnachtsmarkt stattgefunden hätte, wäre heute mehr Kundschaft da gewesen. Leider schreckt auch die 2-G-Regel viele vom Betreten des Ladens ab“, weiß Richter.

Lockdown kostet Kundschaft

Im Schreibwarengeschäft Streubel haben Annett und Torsten Mazanec die ganz großen Spielsachen ausgepackt. „Ein Lockdown bedeutet immer weniger Kundschaft im Laden. Aber auf unsere Stammkunden war und ist Verlass. Sie freuen sich, wenn wir weiter für sie da sind. Das der Weihnachtsmarkt ausfällt kostet natürlich auch viele Kunden“, weiß Annett Mazanec. Wer etwas besonderes suchte, war im Natural vita von Kerstin und Thomas Kaufmann an der richtigen Adresse. „Bei uns gibt es exklusive Sachen wie tolle Kosmetik, Schmuck aus Peru, außergewöhnliche Weihnachtsdekoration sowie leckeres aus Lakritz, Schokolade und Gin“, so Thomas Kaufmann.

Stammkunden helfen Händlern

Zufrieden mit dem Verkaufssonntag war Kerstina Wittig von Trendy Drugstore. Die Geschäftsfrau bietet vorrangig ostdeutsche Produkte an. „Ich bin bisher gut durch den Lockdown gekommen. Dank auch meiner treuen Kunden. Ich hoffe dass das so bleibt“, so Wittig. Unterm Strich blieb der verkaufsoffenen Sonntag wohl ein bisschen hinter allen Erwartungen zurück. „Wir konnten im Vorfeld auch nicht die ganz große Werbetrommel rühren. Das hätte nicht zu aktuellen Situation gepasst. Ich glaube wir haben das Beste draus gemacht“, fasste es Cornelia Richter zusammen.

Von Steffen Brost