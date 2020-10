Wie geht Kultur im Bad Dübener Bahnhof?

Die Bad Dübener Veranstaltungsreihe „Kultur im Bahnhof“, kurz KuBa genannt, geht in eine neue Runde. Am vergangenen Wochenende lockte die Bahnhofsgenossenschaft Dübener Heide mit coolem Jazz neugierige Musikfreunde an die kurstädtischen Bahngleise. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit, das aber dennoch nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass sich baulich an der Location einiges tun muss – und das möglichst bald.

Jazz und Tango in der alten Mitropa

Am Sonnabend präsentierten das Lora Kostina Trio & Pascal von Wroblewsky Jazz und Musik von Burt Bacharach. Einen Tag später war Alma de Arrabal – Tango zu Gast in der ehemaligen Mitropa. „Vor einem Jahr hatten wir Premiere mit KuBa. Die Reihe hat sich gut etabliert und wir werden sie in loser Folge 2021 fortsetzen“, sagte Mitorganisator Torsten Reinsch.

Nun geht es erstmal um die Sanierung des Gebäudes

Hauptaugenmerk liegt nun aber in der Erhaltung und Sanierung des Bahnhofsgebäudes aus dem Jahre 1894. „Wir wollen aus dem Gebäude ein Haus der Begegnung machen. Es gab und gibt noch viele Gespräche mit möglichen Nutzern. So war die Musikschule Bad Düben zwecks Absprachen möglicher Kooperationen bei uns. Die Musikschule hat für 2021 Interesse an einer kleinen Veranstaltungsreihe angemeldet. Ebenfalls planen wir eine Zukunftswerkstatt für Jugendliche, zusammen mit dem mobilen Jugenddienst der Diakonie und dem Naturpark Dübener Heide. Diese soll im Oktober und November stattfinden. Idee ist beispielsweise, eine Zweiradwerkstatt in der Werkstatthalle einzurichten. Auch der örtliche Frauenverein war da und möchte zusammen mit der Stadtbibliothek eine Lesung in der Mitropa veranstalten“, zählte Reinsch auf.

Dach muss zunächst notgesichert werden

Doch es gibt eben aktuell einige Probleme zu lösen. Nummer eins ist die Notsicherung des Daches vom Hauptgebäude. Wie Torsten Reinsch erklärte, gab es große Probleme mit dem Dachdecker, sodass es erneut zu erheblichen Verzögerungen gekommen ist und die Bahnhofsmacher unnötige private Kosten für das Gerüst aufwenden mussten. Die Neuplanung sieht nun eine umfängliche Erweiterung des Gerüstes vor, da das bestehende sich als ungeeignet herausgestellt hat. Es wird voraussichtlich im Laufe des Monats neu gestellt und ergänzt. Insbesondere mit dem Ziel, einen zuvor vergessenen Schrägaufzug zu montieren.

Vereins-Mitglieder wollen auch selbst anpacken

Zusätzlich wird ein Innengerüstturm gestellt, um als erstes den First und das Walmdach zu reparieren. „In Eigenleistung planen wir, zuvor eine Zwischendecke herauszunehmen, damit der Gerüstturm gestellt werden kann. Anschließend werden wir in Eigenleistung und in Absprache mit dem Dachdecker das Dach öffnen. Ebenso wurde die Erstellung eines Nachtragsangebotes vereinbart, da dieser sein altes Angebot nicht umsetzen kann, weil das Dach nicht kleinteilig reparierbar ist. Es hat sich herausgestellt, dass die Biberschwänze von innen mit Beton verstrichen sind und das Dach somit nur großflächig reparierbar ist. Wir hoffen mit der Denkmalpflege ins Gespräch zu kommen, so die Fördermittel für die Notreparatur aufzustocken“, so Reinsch weiter.

Gespräche mit dem Denkmalschutz laufen

Parallel planen die Vereins-Mitglieder in Eigenleistung die Fenster der Mitropa provisorisch zu reparieren, um den optischen Eindruck des Bahnhofs von außen zu verbessern. Auch die Entscheidungen für den Aufbau der Photovoltaikanlage auf dem Werkstattdach sind in Arbeit und die notwendigen Gespräche mit der Denkmalschutzbehörde laufen.

