Wie in Nordsachsen künftig der Sperrmüll abgeholt wird

Nordsachsen

Der Kreistag hat das Aus der Straßen-Sperrmüllsammlungen beschlossen. Im Rahmen der angestrebten landkreisweiten Angleichung der Abfallsatzungen soll auch gleich das System der Sperrmüllentsorgung geändert werden.

Wir haben noch einmal bei der Landkreisverwaltung nachgefragt und beantworten hier die wichtigsten Fragen dazu:

Wie wird im Landkreis künftig der Sperrmüll vor Ort eingesammelt?

Bislang erfolgte die Sperrmüllsammlung überwiegend als Straßensammlung. An zwei fest vorgegebenen Terminen im Jahr konnten die Bürgerinnen und Bürger ihren Sperrmüll vor die eigene Haustür stellen. Dort wurde er dann von den Entsorgungsunternehmen im Rahmen der Sammeltour abgeholt.

Mit der neuen Abrufsammlung können Bürgerinnen und Bürger selbst jährlich bis zu zwei quasi private Termine für die Abholung ihres Sperrmülls – in haushaltsüblichen Mengen von maximal vier Kubikmetern – wählen. Zum vereinbarten Termin wird der Sperrmüll dann einfach vor die eigene Haustür gestellt und dort von den Entsorgungsunternehmen mitgenommen.

Bei Großwohnanlagen werden die Sperrmülltermine nach Abstimmung der Vermieter beziehungsweise beauftragten Hausmeisterdienste mit dem Landkreis und den Entsorgungsunternehmen gebündelt organisiert.

Wie kann der Termin vereinbart werden?

Ein Termin kann über das Internet, per E-Mail oder über die Abfall-App des Landkreises vereinbart werden, aber alternativ auch per Post über eine Sperrmüllabrufkarte, die alle Haushalte mit dem neuen Abfallkalender für 2022 erhalten.

Was ist der Vorteil des neuen Systems?

Zunächst einmal bleibt ein Vorteil des alten Systems erhalten: Der Sperrmüll wird weiterhin vor der eigenen Haustür abgeholt! Die Umstellung wird zudem unter anderem damit begründet, dass nun das Ortsbild nicht mehr tagelang durch den am Straßenrand stehenden Sperrmüll verschandelt wird, und dass dem Mülltourismus Einhalt geboten, weil Bürger aus Nachbarregionen nicht mehr einfach ihren Müll an anonymen Plätzen im Landkreis Nordsachsen deponieren können. Unter dem abgelegten Sperrmüll befand sich zudem viel Abfall, der eigentlich gar kein Sperrmüll ist wie beispielsweise Bauschutt oder Altbatterien. Außerdem empfanden viele Anwohner die oft bis in die späten Abendstunden stattfindenden Durchsuchungen beziehungsweise die Mitnahme von Sperrmüll als Ruhestörung und Belästigung.

Was kostet das neue System den Bürger?

Man kann den Sperrmüll zweimal im Jahr ohne eine Erhebung gesonderter Gebühren abholen lassen. Die Kreisverwaltung geht bei der Umstellung auf ein Abrufsystem ohnehin nicht von erhöhten Kosten aus. Vor allem deshalb, weil die bisher zwangsläufig mit eingesammelten Abfälle, die kein Sperrmüll sind und gesondert entsorgt werden müssen, wegfallen.

Wird der Sperrmüll im Bedarfsfall auch häufiger als zweimal pro Jahr abgeholt?

Wer über die zwei Termine hinaus noch weiteren Entsorgungsbedarf hat, kann eine zusätzliche Abholung – wie bisher auch – auf eigene Kosten vereinbaren.

Gibt es Änderungen bei den Wertstoffhöfen?

Im Entsorgungsgebiet Delitzsch können private Haushalte ihren Sperrmüll weiter ganzjährig gebührenfrei auf den Wertstoffhöfen Spröda, lissa, Taucha, Schkeuditz/Radefeld und Bad Düben anliefern. Im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz geht dies auf den Betriebshöfen Rechau/Zöschau und Torgau.

Was passiert mit Elektromüll?

Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden ebenfalls nach vorheriger Terminanmeldung vor der eigenen Haustür abgeholt. Außerdem können sie weiterhin – in haushaltsüblichen Mengen – in den Wertstoffhöfen kostenfrei abgegeben werden.

Ab wann gilt das neue Abrufsystem?

Das System startet im kommenden Jahr, also ab 1. Januar 2022.

Die Stadt Eilenburg hat eine eigene Abfallsatzung. Wie läuft es dort?

Die Stadt Eilenburg hatte bereits mit einem Stadtratsbeschluss im Februar 2010 die Straßensammlung eingestellt und ein kostenloses Bringe- und kostenpflichtiges Abholsystem eingeführt. Die Eilenburger können ihren Sperrmüll zu den Geschäftszeiten der Remondis GmbH auf den Wertstoffhof in der Hartmannstraße bringen.

Das Beispiel: Wie Rackwitz bisher gegen Müllberge kämpfte

Autoreifen, Kühlschränke, Fernseher, Schadstoffe, Bauschutt, Farbdosen - all das ist beispielsweise vorerst stehengeblieben, nachdem die Entsorger ihre ersten Runden durch Rackwitz bewältigt hatten. In weiteren Runden haben die Kreiswerke dann entsorgt, was eigentlich nicht zu entsorgen war. Aufwändig und teuer musste dann auch der Nichtsperrmüll aus dem Ortsbild entfernt und entsorgt werden. Den „Nachgang“ übernahmen oft die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde. Die Kosten wurden natürlich umgelegt. Die Rechnung zahlten alle Rackwitzer. Auch für die entsorgenden Mülltouristen aus umliegenden Städten und Gemeinden.

Heute, gut drei Jahre nach der Umstellung, ist das anders, hat sich das Bild zum Positiven gewandelt. Die osteuropäischen Kleintransporter-Kolonnen rollen nicht mehr durch den Ort. Sperrmülltage sind nicht mehr im Ortsbild erkennbar. Tagelangen Mülltourismus gibt es nicht mehr. Aber es wird auch Kritik laut von den Einwohnern, die nicht mobil oder körperlich in der Lage sind, ihren Sperrmüll zu den vorgegebenen Plätzen zu bewegen. Oder direkt zum Entsorger, zu den Kreiswerken Delitzsch - auf die Deponien Radefeld, Spröda oder Lissa - zu bringen.

In Rackwitz gibt es die sogenannte Platzsammlung am Bahnhof und in der Mühlenstraße, sowie im Ortsteil Zschortau am Dorfteich. In den anderen, kleineren Ortsteilen der Gemeinde gibt es noch Straßensammlungen. „Es ist ruhiger und ordentlicher mit den Platzsammlungen. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass mehr illegal in der Landschaft entsorgt wird. Straßensammlungen sind nach wie vor ein Problem und auch die vielen Kleintransporter. Zudem laden dort viele Fremde nach wie vor ihren Müll ab“, sagt Marina Kamm vom Ordnungsamt der Gemeinde. Die Idee mit dem personalisierten Abholen sei gut und eine saubere Lösung. Auch für alle Kunden, die jetzt Schwierigkeiten haben, Sperrmüll zu bewegen.