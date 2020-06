Wilde Ecken und Spielplatz: Laußiger Ortsrat will viel bewegen

Laußig

Die „wilde“ Ecke Straße der Bodenreform/ Gartenstraße in Laußig soll neu gestaltet werden. „Im Moment ist das Areal überwuchert, es soll jetzt begradigt und bepflanzt werden“, sagt Ortsvorsteher Florian Kern. In der Sitzung des Ortschaftsrates am Mittwoch ab 19 Uhr im Ländlichen Bürgerzentrum ist das einer der Punkte, über den gesprochen werden soll. Bürger können gern Vorschläge einbringen.

Spielplatz soll neu gestaltet werden

Doch das fünfköpfige Gremium hat noch weitaus mehr zu besprechen. So geht es um den Spielplatz im Wohngebiet zwischen Land- und Dübener Straße. Zu tun gibt es an dem in die Jahre gekommenen Platz einiges. Und das soll jetzt in einer Gemeinschaftsaktion von Vereinsstammtisch, Ortschaftsrat und Verwaltung angegangen werden. „Alles abschleifen, streichen, neue Sitzbänke, ein Unterstand“, nennt der 24-Jährige einige Punkte. Rund 2000 Euro Kosten sind veranschlagt, die über Fördermittel und den Förderverein HeimatHerzen erbracht werden könnten.

Anzeige

Ortschaft fährt nach Meißen

Weil viele Feste wegen Corona abgesagt werden mussten, liegt der Fokus derzeit auf der Ortsgestaltung. Um Freizeitaktivitäten geht es dennoch. „2019 sind wir als Ortschaft nach Dresden gefahren. Das ist so gut angekommen, dass wir das dieses Jahr wieder machen wollen, diesmal nach Meißen. Mit Essen gehen, Weihnachtsmarkt, Besichtigung der Albrechtsburg“, hofft Kern, dass der von Ortschaftsrat und HeimatHerzen-Verein organisierte Trip stattfinden kann. Thema ist auch der Weihnachtsmarkt, der erstmals im Rosengarten stattfinden soll.

Weitere LVZ+ Artikel

Von ka