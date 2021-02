„Wildwest“-Bauten in Bad Düben: Hat sich was getan?

Bad Düben

Nach wochenlangem Stillstand scheint jetzt langsam Bewegung in die Sache der „Wildwest“-Bauten im Bad Dübener Wohngebiet Hüfnermark zu kommen. Laut Hausmeister Rene Stache hat der Erbauer jetzt angefangen, etwas Ordnung auf dem kleinen Wiesenstück zu schaffen. „Er hat den ganzen Dreck zu mehreren Haufen zusammengekehrt und auch einige Konstruktionen abgebaut. Auch ein paar lose Baumstämme am gegenüberliegenden Flaschencontainer sind mittlerweile abtransportiert worden“, so Stache. Doch mehr ist noch nicht passiert.

Hausverwaltung läuft Sturm

Die Hausverwaltung läuft seit einigen Monaten Sturm gegen den illegalen Bau im Wohngebiet. Nach wie vor wartet sie auf eine gerichtliche Entscheidung, um eine Handhabe zur Beräumung der Konstruktionen zu haben. Bereits seit September schwelt der Ärger zwischen Mieter und Vermieter.

Was geschehen ist

In den Sommermonaten des vergangenen Jahres gestaltete der Erbauer im Wohngebiet Hüfnermark eine Freifläche am Giebel seines mehrgeschossigen Wohnhauses in Privatinitiative um. Es entstand eine Art Wildwest-Dorf. Mit Tipi, Vogelhäuschen, Feuerstelle, Sitzmöglichkeiten und einem halb fertigen Sandkasten. Umsäumt wurde die Miniranch mit zahlreichen gehobelten Baumstämmen, die eigens dafür herangekarrt wurden. Doch das Ganze gefiel nicht jedem. Während einige Mieter die Initiative lobten, hatten viele Bedenken dagegen.

Auch die Wohnungsverwaltung forderte den sofortigen Rückbau. Denn die Konstruktionen hatten so ihre Tücken. An vielen Stellen schauten lange Schrauben und Nägel heraus. Die Verletzungsgefahr für spielende Kinder war erheblich. Schon damals waren der Erbauer und sein Werk Stadtgespräch in Bad Düben. Eigenen Angaben nach, hatte der Mieter sein Vorgehen mit dem Hausmeister abgesprochen. Doch der und die Wohnungsverwaltung widersprachen dieser Darstellung.

Der Mieter hatte zudem noch weitere Verschönerungsarbeiten in seinem näheren Umfeld angekündigt. Doch mittlerweile scheint ihm die Luft auszugehen, denn der Vermieter kündigte rechtliche Schritte gegen die illegale Bebauung an.

