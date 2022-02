Bad Düben/Eilenburg

Am 14. Februar beginnen die Winterferien in Sachsen. In Eilenburg und Bad Düben gibt es für Kinder und Jugendliche wieder Angebote, die Anmeldung läuft. Ob Kochen, Basteln oder Sport – die Offerten in der Region zeigen sich vielfältig.

Mehrgenerationenhaus Eilenburg

Am Nikolaiplatz in Eilenburg öffnet das Mehrgenerationenhaus Arche in der ersten Winterferienwoche täglich zwischen 13 und 18 Uhr. Ein sportliches Programm ist geplant. Sowohl Darts und Wikingerschach als auch Nintendo Wii-Spiele können ausprobiert werden. Weitere Wünsche und sportliche Ideen sind willkommen. In der zweiten Ferienwoche halten die Narren Einzug. Masken und Girlanden werden gebastelt, die Vorbereitungen münden in einer Faschingsparty. In der zweiten Woche öffnet das Haus jeweils von 8 bis 18 Uhr. Auch ein Ausflug zum Schwimmfasching ist dann geplant, eine Anmeldung ist auch hier nötig. Diese erfolgt unter der Telefonnummer 03423 604033. Für die Projekttage und Ausflüge werden pro Teilnehmer und Tag vier Euro fällig. Sollte dies finanziell nicht möglich sein, können Kinder das Team der Arche ansprechen.

Kinder- und Jugendhaus Poly in Bad Düben

Verschiedene Sportarten und Bastelmöglichkeiten wird es auch in Bad Düben geben. Die beiden Montage sind im Kinder und Jugendhaus Poly mit sportlichen Wettbewerben gefüllt. In der ersten Ferienwoche wird dort ein Dartsturnier ausgetragen. Während in der zweiten die Tischtenniskellen zum Einsatz kommen. Neben Bastelangeboten werden die Kinder und Jugendlichen in Bad Düben auch zusammen kochen und erste Frühlingsvorbereitungen treffen: Mit Blumenzwiebeln und anderen Samen wird dann gegärtnert.

Die Kosten der Angebote liegen zwischen ein bis drei Euro pro Tag. Ausgenommen ist davon der Ausflug ins Heide Spa. Die Badehose oder der Badeanzug werden am 24. Februar eingepackt. Hierfür belaufen sich die Kosten auf zehn Euro pro Kind. Um eine Anmeldung für die Ferienangebote wird bis zum 11. Februar gebeten. Das ausführliche Programm liegt im Jugendhaus bereit. Telefonnummer des Kinder und Jugendhauses Poly: 03424371350.

Von Juliane Staretzek