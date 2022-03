Wird Beisetzung in Tüchern möglich? Das sagen Bestatter in Nordsachsen dazu

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Sachsen plant, sein Bestattungsgesetz zu erneuern. Ein erster Gesetzentwurf soll im zweiten Quartal dem Kabinett vorgelegt werden, über den dann der Sächsische Landtag zu entscheiden hat. Dabei sollen Bestattungsformen für bestimmte Religionen und Weltanschauungen geöffnet werden. Dafür müsste jedoch der Sargzwang gelockert werden. So könnten Angehörige des muslimischen Glaubens zukünftig auch in Tüchern bestattet werden, wobei die Überführung der Toten auch weiterhin in geschlossenen Särgen erfolgen soll.

Weitere Aspekte des geplanten Gesetzes betreffen eine Verbesserung der ärztlichen Leichenschau, die Digitalisierung zwischen den Behörden sowie die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Zudem könnten die Bestattungsfristen neu geregelt werden und auch die Bestattung von „Sternenkindern“ in diese Modernisierung einfließen. Was sagen Bestatter und Bestatterinnen zu den Plänen – gibt es hier tatsächlich Nachbesserungsbedarf?

Traditionell muslimische Bestattungen kaum nachgefragt

Anfragen nach einer Bestattung in Tüchern gebe es, so sagt es die Inhaberin eines Eilenburger Bestattungsinstituts auf Nachfrage, doch sehr selten. Sie möchte ungenannt bleiben. „Dass Muslime eine Bestattung angefragt haben, hatten wir nur ein Mal und dafür haben wir dann nach Leipzig verwiesen“, erinnert sie sich. Bei der Sargpflicht an sich frage hingegen der eine oder die andere Angehörige auch, ob der unbedingt sein müsse. „Wer noch nie etwas damit zu tun hatte, der weiß auch nicht um die Notwendigkeit, dass mit Sarg eingeäschert wird“, sagt sie, „und dann sind sie manchmal auch erschrocken, dass ein Sarg notwendig ist.“

Öfter gebe es hingegen die Nachfrage, die Asche etwa per Ballon zu zerstreuen. Was hier in der Region nicht möglich sei und voraussichtlich auch nach dem Gesetzentwurf nur auf Friedhöfen, nicht dem eigenen Grundstück gestattet sein wird. Aber das sei eigentlich bekannt: „Wenn man sich für eine Seebestattung entscheidet, nimmt man die Ferne in Kauf.“ Auch für eine Verkürzung der Liegefristen sieht sie keine Notwendigkeit: „Ich finde die acht Werktage bei Feuer- und Erdbestattungen eigentlich gut, weil manchmal erfahren die Angehörigen erst ein paar Tage später vom Tod und der Bestatter würde in die Bredouille kommen, wenn das zu kurz gefasst würde“, beschreibt sie.

Sargpflicht aus Hygienegründen befürwortet

Eine Bestattung im Leichentuch: „Bis jetzt hatten wir solche Anfragen noch nicht“, sagt ein Mitarbeiter des Bad Dübener Bestattungswesens Paul Sonntag. Auch er sei eher dafür, die Sargpflicht so beizubehalten, wie sie ist: „Es gibt ja Gründe, warum es so ist“, erklärt er auf LVZ-Anfrage, auch er verweist auf die Hygiene. „So wie es jetzt läuft, finde ich es korrekt.“

Ändern könne man die Gesetze nicht, diese würden von anderen gemacht, so auch die Rückmeldung aus einem Bestattungshaus in Delitzsch, das nicht genannt werden will. Eine teilweise Aufhebung des Sargzwangs sieht man auch dort unter dem Eindruck von Corona aus Hygienegründen kritisch, zumal ein Sarg beim Einäschern im Verbrennungsprozess schlicht gebraucht werde.

Von Manuel Niemann