Wo Bad Dübens Bundespolizisten derzeit im Einsatz sind

Bad Düben

Die Corona-Pandemie hat in den letzten zwei Jahren den Betrieb und die Einsatzlage der Bundespolizeiabteilung Bad Düben erheblich beeinträchtigt. Das sagt Polizeidirektor Torsten Röser (44), der als Abteilungsführer seit 1. Juni das Kommando von Vorgänger Jürgen Kollenrott übernommen hat. „Es sind bewegte Zeiten. Die Pandemie stellte und stellt uns immer noch vor große Herausforderungen. Trotzdem haben wir die Lage weitgehend im Griff“, so Röser.

Bad Dübener Polizisten waren verstärkt bei Grenzeinsätzen im Einsatz

In den vergangenen Wochen und Monaten bildeten Einsätze zur Verhinderung der illegalen Migration im Bereich der Bundespolizeidirektion München, an der Grenze zu Österreich sowie im Bereich der Bundespolizeidirektion Pirna und an der Grenze zu Polen Schwerpunkte. Anfangs unterstützten die Beamten vorrangig die Inspektionen Freilassing, Rosenheim und Passau. Später verlagerte sich das Geschehen im Zuge des verstärkten Migrationsdruckes aus Belarus auf den Bereich der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. „Des Weiteren gab es Einsätze an den Außengrenzen zur Kontrolle der Corona-Einreisevoraussetzungen im Bereich der Bundespolizeidirektion Pirna, ebenso Einsätze anlässlich des Transportschutzes von Impfstoffen sowie die Unterstützung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen im Gebiet Aachen nach dem verheerenden Hochwasser“, so Röser.

Polizeidirektor Torsten Röser (44) ist der Chef der Bundespolizeiabteilung in Bad Düben. Quelle: Thomas Weber

Bad Dübener Polizisten immer häufiger bei Demos im Einsatz

In der jüngeren Vergangenheit waren die Bad Dübener Kräfte vor allem bei Demonstrationen im Einsatz. „Einerseits erfolgte hier die Unterstützung zum Beispiel in Leipzig, Dresden, Berlin und Magdeburg auf den Bahnhöfen beziehungsweise in der Begleitung von Personengruppen. Anderseits kam es zu einer Vielzahl an Einsätzen zur Unterstützung der Polizeien der Länder. Genannt seien an dieser Stelle das Klimacamp in Brunsbüttel sowie zahlreiche Demonstrationslagen in Leipzig, Berlin, Chemnitz, Dresden, Magdeburg, Erfurt und Görlitz“, so Röser weiter.

Gestiegen ist die Anzahl an Unterstützungseinsätzen im Auftrag verschiedener Bundespolizeiinspektionen in Bezug auf laufende Ermittlungsverfahren. Hier waren die Bad Dübener oft im Bereich der Durchsuchungs- und Absperrmaßnahmen eingesetzt.

In diesen Ländern sind die Bad Dübener Bundespolizisten noch im Einsatz

Nicht nur im Inland waren Bundespolizisten aus Bad Düben 2021 präsent. Ein Beamter kehrte im Dezember nach einem Jahr als Sicherheitsbeamter am Generalkonsulat in Lagos in die Kurstadt zurück. Ein anderer Bad Dübener war von 2019 bis Mitte 2021 an einer internationalen Polizeimission in der Ukraine und in Moldawien beteiligt. Aktuell befindet sich ein Kollege als Sicherheitsbeamter an der Deutschen Botschaft in Teheran.

14 Polizeibeamte waren teils mehrmals, für den Zeitraum von zwei Monaten bis zu zwei Jahren, der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zugewiesen. Sie wurden in Albanien, Griechenland, Rumänien, Portugal, Litauen, Zypern, Serbien und Bulgarien im Rahmen des Grenzschutzes tätig. Hinzu kommt der Einsatz von speziell ausgebildeten Polizeibeamten, die über 30 Rückführungen von ausreisepflichtigen Personen auf dem Luftweg begleitet haben.

Weitergeführt wurde auch das bilaterale Grenzpolizeiprojekt mit der Republik Tunesien. Insgesamt waren dort seit 2015 sieben Dübener Kollegen als Kurzzeitexperten regelmäßig in die Schulungsmaßnahmen eingebunden. Im Januar kehrte nach drei Jahren Andreas Rabe, Erster Polizeihauptkommissar und Hundertschaftsführer, von seinem Einsatz als Projektkoordinator und stellvertretender Leiter des Projektbüros aus Tunesien zurück.

2022 hat mit weiteren Grenzeinsätzen für Bad Dübener Beamte begonnen

Auch das Jahr 2022 hat ereignisreich begonnen. „Mit Beginn des Jahres haben wir die Grenzeinsätze zur Verhinderung der illegalen Migration im Bereich Ludwigsdorf bis Mitte Januar fortgesetzt. Zudem gab es Präventionseinsätze zur Verhinderung von Gewaltdelikten in Berlin sowie zur Verhinderung von Fahrkartenautomaten-Aufbrüchen in Leipzig. Im Fokus stand ebenso eine Demonstrationslage anlässlich des Jahrestages der Luftangriffe in Magdeburg. Im gleichen Zeitraum bis heute wurden verstärkt Einsätze zur Unterstützung der Länderpolizeien im gesamten mitteldeutschen Raum gefahren. Hierbei standen mit Schwerpunkt die sogenannten Spaziergänge im Fokus der eingesetzten Kräfte“, sagt Torsten Röser.

Von Steffen Brost