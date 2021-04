Wo es in der Dübener Heide Grundstücke zum Bauen gibt

Dübener Heide

Raus aus der Großstadt und rein in den Naturpark Dübener Heide – das heißt es für viele Leipziger ohnehin am Wochenende. Bis zur Idee, hier auch gleich ganz die Zelte aufzuschlagen, zumal die Bauplätze in der Großstadt für viele unerschwinglich sind, ist es dann nicht mehr weit.

Doch kann man in der Kurstadt Bad Düben oder auch in den Heidegemeinden Zschepplin und Laußig noch einen Bauplatz finden? Das Fazit der LVZ-Recherche: Ganz einfach ist es nicht, aber mit etwas Glück und etwas Geduld, ist es zu schaffen.

In Bad Düben ist die 100-Euro-Marke überschritten

Bereits kräftig gebaut wird in dem Baugebiet Torgauer Straße / Louise-Hauffe-Ring am Ortseingang von Bad Düben. Trotzdem hatten die Stadträte den Bebauungsplan auf ihrer Sitzung im März noch einmal auf dem Tisch. Ziel ist es, diesen Bebauungsplan des einstigen Mischgebietes in einen reinen Wohnstandort umzuwidmen. Doch schon jetzt werden von den 25 Eigenheimplätzen maximal noch vier Grundstücke als frei beworben. Sie fallen mit 800 bis 1200 Quadratmetern großzügig aus und kosten ab 109 Euro je Quadratmeter.

Wochenendgrundstücke werden solche zum Bauen

Mit 2,5 Hektar etwa gleich groß ist eine Fläche im Ortsteil Hammermühle . Anders als in der Torgauer Straße sollen hier aber Wochenendgrundstücke zu Eigenheimstandorten und ungefähr 15 Grundstücke von Grünland zu Bauland umgewandelt werden. Voraussichtlich im April wird die Satzung für das Areal zwischen Mühlläufer und Waldstraße östlich der B 2, das sich im Eigentum der Stadt und eines privaten Investors befindet, dem Stadtrat vorgelegt werden. Eigentlich sollte die Satzung schon im Herbst verabschiedet werden, musste aber insbesondere wegen des Einspruchs der Forstbehörde überarbeitet werden.

Bauamtsleiter Thomas Brandt erläutert das weitere Prozedere: „Erst wenn die Satzung beschlossen ist, können wir den Erschließungsvertrag mit dem privaten Eigentümer abschließen, was Voraussetzung für die Rechtskraft des Bebauungsplanes ist. Damit könnte dann im Herbst 2021 mit dem Bau der notwendigen Erschließungsstraße sowie aller Ver- und Entsorgungsleitungen begonnen werden.“ Den Bau der Häuser selbst sieht er damit ab 2022 /2023 als realistisch an.

Investor hofft auf Häuserbau ab Ende 2022

Ebenfalls um diesen Zeitrahmen geht es bei weiteren 20 Baugrundstücken in dem neuen Wohnbaugebiet „Hinter den Mühlen – Teil 2“ Alaunwerksweg“. Das Areal wird von der Grundstück & Haus Winkler GmbH entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Mannheim hat zuvor schon in der Reinharzer Straße im Ortsteil Hammermühle seine Spuren hinterlassen und zum Beispiel auch die 34 Eigenheimplätze im Eilenburger Fasanenweg (Grüner Fink) zur Baureife gebracht. Geschäftsführer Harald Fiebig: „Der Bebauungsplan wird gerade von dem Leipziger Planungsbüro planart4 für uns erstellt.“ Er sollte, so gibt sich Harald Fiebig durchaus optimistisch, noch in diesem Jahr Rechtskraft erlangen. Damit könne das Gelände dann 2022 erschlossen werden. Der Bau der Häuser wäre damit aus seiner Sicht ab dem vierten Quartal 2022 möglich.

Im Stadtteil Schnaditz gibt es noch Rest-Grundstücke

Wer es ganz eilig hat und zudem auch noch ein Grundstück unter 100 Euro je Quadratmeter sucht, für den gibt es aus dem Bad Dübener Rathaus übrigens noch diesen Extra-Tipp: Im Wohngebiet Lindenring im Stadtteil Schnaditz gibt es derzeit noch fünf Bauplätze aus privater Hand.

Laußig arbeitet an zwei Baugebieten

In der Gemeinde Laußig gibt es derzeit zwei genehmigte Baugebiete in privater Hand mit Platz für jeweils rund 15 Eigenheime.

Das Baugebiet in Pristäblich liegt am Ortseingang von Bad Düben kommend rechts an der Staatsstraße 11. Die Grundstücksgrößen sind noch variabel und variieren zwischen 400 und 800 Quadratmetern. Die Preise liegen allerdings erst nach der in diesem Jahr geplanten Erschließung fest. Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) hofft aber auf einem Preis von unter 100 Euro. Wer hier ab 2022 bauen möchte, kann sich auf jeden Fall schon jetzt an die Gemeinde wenden.

Das zweite Baugebiet Deubischstücke befindet sich in dem Ortsteil Authausen. Hier hofft die Gemeinde, dass die ebenfalls in der Größe noch variablen Grundstücke 2022 erschlossen werden, so dass hier ab 2023 gebaut werden kann. Die genauen Preise liegen auch hier erst nach dem Abschluss der Erschließung fest. Es wird aber ebenfalls ein Wert unterhalb der 100-Euro-Marke angepeilt. Die Gemeinde nimmt auch in diesem Fall schon Interessenbekundungen entgegen.

In Zschepplin gibt es vier neue Standorte

In Zschepplin gibt es derzeit, bis auf eventuelle private Einzelgrundstücke, keine Baugrundstücke. Das wird sich aber ändern. Denn derzeit befinden sich gleich vier Wohnungs-Baugebiete in der Planung. Das größte zukünftige Baugebiet befindet sich in Hohenprießnitz in der Noitzscher Straße mit 29 potenziellen Bauplätzen. Ebenfalls in Hohenprießnitz wird zudem für das Areal „Hinter der Schlossbreite“ ein Bebauungsplan für Ein- und Mehrfamilienhäuser in ökologischer Bauweise erstellt.

Außerdem sollen in den Gebieten „Zum Waldblick“ in Naundorf sowie in der „Reitplatzstraße“ in Kripppehna jeweils vier Bauplätze ausgewiesen werden.

Von Ilka Fischer