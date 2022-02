Woche für Woche: Nordsachsen protestiert gegen Corona-Politik

Delitzsch/Eilenburg/Oschatz

Am Montag versammelten sich erneut hunderte Menschen in Delitzsch, um gegen die Corona-Politik auf die Straße zu gehen. Der Aufzug, dem sich laut Polizeiangaben bis zu 600 Personen anschlossen, lief eine Stunde lang friedlich durch die Stadt. Ausgehend vom Markt zog der Protest zwischen 19 und 20 Uhr über die Eilenburger Straße zum Unteren Bahnhof und von dort durch die Wohngebiete der südlichen Innenstadt. Die Polizei selbst war mit zwei Streifen vor Ort.

Trillerpfeifen und Musik

Einige Teilnehmer hatten Kerzen dabei, es wurde Musik gespielt und mit Trillerpfeifen auf sich aufmerksam gemacht. Auch der für die maßnahmenkritischen Demonstrationen charakteristische Ruf „Frieden, Freiheit, keine Diktatur!“ war zu vernehmen. Ein Teilnehmer, der laut eigener Aussage jede Woche dabei ist, sagte, er gehe mit, um ein Zeichen gegen die Impfung zu setzen.

„Hände weg von unseren Kindern!“

Gegen Ende des Abends wurden auf der Rathaustreppe Kerzen abgestellt und ein Schreiben mit der Aufschrift „Hände weg von unseren Kindern!“ platziert. Bereits seit mehreren Monaten versammeln sich in den größeren nordsächsischen Städten jeden Montag hunderte Menschen zu nicht angemeldeten Aufzügen. Auflagen wie das Tragen von Masken oder Einhaltung von Abständen, wie sie für angemeldete Demonstrationen gelten, werden hierbei nicht kontrolliert. Auch in Eilenburg kamen diese Woche etwa 950 Menschen zusammen, wie eine Polizeisprecherin bestätigte.

Stabile Teilnehmerzahlen

Bei den montäglichen Corona-Protesten in Oschatz gibt es offenbar keinen Teilnehmerschwund. Wie die Polizei mitteilte, wurden eine Teilnehmerzahl im höheren dreistelligen Bereich festgestellt. Damit ist in der Collm-Stadt erneut eine Teilnehmersteigerung zu verzeichnen. Hintergrund sind nach wie vor Aufrufe zur Demonstration in den sozialen Netzwerken oder über einschlägig bekannte Chats. Parallel war auf dem Neumarkt eine Gegendemonstration angemeldet worden. Auf der Sporerstraße hatte die AfD außerdem einen Infostand angemeldet.

Ermittlungen gegen Unbekannt

Der Protestzug durch Oschatz verlief nach Polizeiangaben ohne Zwischenfälle. Da es sich jedoch um eine unangemeldete Veranstaltung mit Demonstrationscharakter gehandelt hat, hat die Polizei von Amts wegen die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Fazit der Polizeidirektion Leipzig: Die Proteste verliefen friedlich und ohne polizeilich relevante Ereignisse.

Von Bastian Raabe und Hagen Rösner