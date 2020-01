Wochenend-Tipps für Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg

Nordsachsen

Am Wochenende ist einiges los, hier gibt es Tipps für Veranstaltungen in der Region.

Veranstaltungen am Freitag

Bad Düben: Heide Spa, Bitterfelder Str. 42; Saal, 20 Uhr: Cornamusa – World of Pipe Rock and Irish Dance.

Bad Düben: Oberschule, Windmühlenweg 19; 16-19 Uhr: Tag der offenen Tür.

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; Speisesaal, 19.31 Uhr: HKV – Helau, der Kurstädtische Hammermühler Karneval Verein Bad Düben in seiner 45. Karnevalsession lädt ein.

Bad Düben: Stadtkirche St. Nikolai, Kirchstr. 2; 19.30 Uhr: Fermate – Innehalten zum Monatsende, festliche Konzertgala mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka.

Bitterfeld-Wolfen: Kreismuseum Bitterfeld, Kirchplatz 3; 10 Uhr: Aus der Geschichte von Carlsfeld, Autor Benny Berger präsentiert sein neues Buch.

Bitterfeld-Wolfen: Kulturhaus, Puschkinstr. 3; 16 Uhr: Schneewittchen – das Musical.

Delitzsch: Markt Zwanzig, Markt 20; 20 Uhr: Warm up fürs Burnout, mit dem Central Kabarett Leipzig.

Eilenburg: Friedrich-Tschanter-Oberschule, Dorotheenstr. 4; 16-19 Uhr: Tag der offenen Tür.

Eilenburg: Haus Rinckart, Dr.-Külz-Ring 9; 19.30 Uhr: Stunde der Musik, Gäste: Gellert-Preisträger Reinhard Seehafer (Klavier) und Grimme-Preisträger Michael Rotschopf (Rezitation). Das Duo bietet Richard Strauss’ Enoch Arden Op. 38 – ein Melodram für Sprecher und Klavier nach Alfred Lord Tennyson.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 19 Uhr: 1. Torgauer Wolfsnacht, Lesung mit Andreas Hoppe & Fotovortrag von Heiko Anders; 21 Uhr: Blues Caravan 2020 feat. Jeremia Johnson, Ryan Perry & Whitney Shay.

Veranstaltungen am Sonnabend

Brinnis: Gasthaus; 19.30 Uhr (1. Hauptveranstaltung): Fasching wieder in Schuster’s Haus, unser Dorf feiert in Saus und Braus, zu den Hauptveranstaltungen gibt es einen Bus-Shuttle nach Brinnis über die umliegenden Orte. Infos auf der Eintrittskarte.

Delitzsch: Gelände Fa. Selders, Leipziger Str. 28; 8-11 Uhr: Vogel- und Kleintiermarkt.

Eilenburg: Bürgerhaus, Franz-Mehring-Str. 23; 20 Uhr: Ü30-Party mit DJ Manu.

FREMDISWALDE: Fleischerei & Direktvermarktung Schicketanz GbR; 10 Uhr: Winter-Traktor-Treffen, zu sehen sind Maschinen markte Eigenbau in der Land- und Forstwirtschaft, es gibt eine Schauvorführung und einen Geschicklichkeitstest für Aussteller wie Besucher.

Gräfenhainichen: Galeriecafé Tornau, Krinaer Str. 2; 15-17 Uhr: Malcafé.

Hohenpriessnitz: Bürgerraum an der Schule; 14 Uhr: Spintenachmittag mit den Heimatfreunden. Handarbeiten nach sorbisch-wendischer Tradition: Mosaik-Musterstricken mit Judith Schleinitz sowie Spielenachmittag für Männer.

Krostitz: Gasthof Krostitz, Brauereistr. 2; 19.30 Uhr: Fasching mit den Krostitzer Karnevalverein, Motto: Krostitz for Future. Karten für den Sonntag an der Tageskasse.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 21 Uhr: Brogues – Celtic Rock Circus.

Veranstaltungen am Sonntag

Bad Düben: Parkplatz Ochsenkopf; 13.30 Uhr: Wanderung am Wildtiersonntag mit Naturparkführerin Birgit Rabe, (Anmeldung erforderlich unter Tel. 03423 758370).

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; 9 Uhr: Stadtführung mit Torsten Gaber.

Bad Schmiedeberg: Gaststätte Schöne Aussicht, Weinbergstr. 33; 13 Uhr: Winter-Waldbaden mit dem Verein Dübener Heide und Waldbader Nico Fliegner, Teilnehmer können den Winter in der Naturparkregion erleben, wenn das kühle Wetter die Nase kitzelt und die Ruhe des Waldes spürbar wird. Das Baden an der frischen Waldluft findet in einem landschaftlich reizvollen Mischwald statt. Unterwegs erfahren die Teilnehmer, was hinter der Faszination des Waldbadens steckt. Dabei machen sie viele Pausen und einfache Sinnesübungen, die den Kreislauf in Schwung bringen, das Immunsystem stärken und für mehr Wohlbefinden sorgen. Das Waldbad dauert zirka 3,5 Stunden. Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung unter Tel. 0171 1902866.

Brinnis: Gasthaus; 15 Uhr (Kinderfasching): Fasching wieder in Schuster’s Haus, unser Dorf feiert in Saus und Braus, zu den Hauptveranstaltungen gibt es einen Bus-Shuttle nach Brinnis über die umliegenden Orte. Infos auf der Eintrittskarte.

Krostitz: Gasthof Krostitz, Brauereistr. 2; 15.30 Uhr: Fasching mit den Krostitzer Karnevalverein, Motto: Krostitz for Future. Karten für den Sonntag an der Tageskasse.

Rackwitz: Bunte Bühne Biesen, Peter-Michael-Weg; 15 Uhr (Kinderfasching, eingeladen sind auch die Kinder des Kinderheimes aus Biesen): Carneval mit dem Carnevalclub Selben/Zschepen.

