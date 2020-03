Wolf bis Waldumbau – in Pressel berät Hegegemeinschaft Rotwild

Pressel

Über sehr viele Informationen und ein zahlreich erschienenes und interessiertes Publikum konnte sich die „Rotwildhegegemeinschaft Nordsachsen Dübener Heide“ am Samstag freuen. Die Mitgliederversammlung inklusive der Hegeschau steht regelmäßig auf dem Plan, beginnt traditionell mit einem Jagdhornblasen und wird von Mario Graß, dem Vorsitzenden, eröffnet. Nicht nur Mitglieder waren im Landgasthof Pressel vor Ort, sondern auch geladene Gäste.

Zur Galerie Gut besucht war die Mitgliederversammlung samt Hegeschau der Rotwildhegegemeinschaft Nordsachsen Dübener Heide. Hier gibt es Fotos von der Veranstaltung.

Kevin Schmidt als Vertreter der Unteren Jagdbehörde vom Landratsamt Nordsachsen informierte über aktuelle Gesetzesanpassungen, lobte den Einsatz der Jäger und die gute Zusammenarbeit mit dem Ziel einer zukunftsorientierten Rotwildhege.

Bedenkliche Fotos aus Nordsachsen

Mit ähnlichem Ansinnen sprach Angelika von Fritzsch als Vorsitzende des Jagdverbandes Delitzsch die Gäste in ihrem Grußwort an: „Lebendige Zeiten liegen vor uns“, schaute die Jägerin voraus. Der Lebensraum des Rotwildes ist unmittelbar gekoppelt an den Zustand der Wälder. Bedenkliche Fotos aus Nordsachsen, speziell der Dübener Heide, belegen dies eindrucksvoll. Stürme, Käferbefall und Trockenheit setzen der regionalen grünen Lunge zu. Der Trend gehe zu stabilen Mischwäldern und klimatoleranten Baumbeständen, war zu erfahren. Wenn auch im Forstbereich Pläne zum Waldumbau vorhanden sind und schon umgesetzt werden, verändern sich die Wildbestände trotzdem mit vielfältigen Hintergründen.

Wieviel Wolf verträgt Sachsen?

In seinem Fachvortrag beschäftigte sich Christoph Egert, Jäger, Hundeführer und Jagdprüfer, mit der Frage: „Wieviel Wolf verträgt Sachsen?“ Nach seiner Ansicht muss der Freistaat offenbar ziemlich viel vertragen. Gesetzliche Regelungen wie die Wolfsverordnung gibt es. Jetzt sind auch die Jäger gefragt, die den Spagat zwischen Verordnung und realer Situation finden müssen. Der Wolf jage immer mit: „Durch eine zu hohe Wolfsdichte ist das gesamte Wild einer hohen Stressbelastung ausgesetzt, daher sind Ruhezeiten unbedingt zu beachten“, so Christoph Egert. Auch sein Fingerzeig auf ethische Grundsätze bei der Jagd, dass Jäger zwischen Leben und Tod entscheiden, war bei den zumeist erfahrenen Jägern willkommen. Das wurde bei den Tischgesprächen in der Pause deutlich. Umso wichtiger ist es, unerfahrene, junge Jäger hier zu begleiten.

Ziel: Bestand bewusst hegen

Die Planerfüllung wird mittels eines mehrjährigen Gruppenabschussplanes für die Mitglieder der Hegegemeinschaft sichergestellt. „Wir wollen den Bestand aber nicht zusammenschießen, sondern einen gesunden, an die Zustände der Wälder angepassten Bestand bewusst hegen, das bedeutet eben auch, dass es nicht nur um die ,Züchtung“ eines Hirsches mit großer Trophäe geht“, erklärten übereinstimmend Mario Graß und Jan Glock, der Leiter des Forstbezirks Taura.

Zwei Silbermedaillen für Trophäen

Im Laufe der Versammlung stellte der Vertreter eines bisher nicht zugehörigen Jagdbezirkes den Antrag auf Mitgliedschaft in der Hegegemeinschaft, die Versammlung stimmte dafür und stärkte damit die Reihen und Möglichkeiten der Gemeinschaft. Schlussendlich wurden die Trophäen der in der Saison erlegten Hirsche noch einmal begutachtet, bewertet und erklärt. In diesem Jahr konnte die Hegegemeinschaft mit drei Bronzemedaillen und zwei Silbermedaillen für Trophäen alter Hirsche die gute Konstitution der hiesigen Rotwildpopulation belegen.

Von Anke Herold