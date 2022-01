Bad Düben

121 Einsätze stehen für das abgelaufene Jahr in den Büchern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben. Dazu kommen 13 Einsätze für die Stadtteilwehren in Schnaditz und Tiefensee. Das sind deutlich mehr als noch ein Jahr zuvor, als es 66 Einsätze gab. Über jeden einzelnen führt Tobias Volkmann genau Buch. Der 33-Jährige ist Brandmeister und Pressesprecher der Wehr. „Ich bin seit 2006 in der aktiven Feuerwehr und war vorher schon vier Jahre in der Jugendfeuerwehr. An meinen ersten Einsatz kann ich mich noch genau erinnern. Das war eine Ölspur in der Gustav-Adolf-Straße“, so Volkmann.

Bis heute hat der Bad Dübener rund 1000 Einsätze hinter sich. Darunter große und kleine Brände. Seinen folgenschwersten Einsatz erlebte Tobias Volkmann im Jahr 2017 auf einer Fahrt zu einem Waldbrand hinter Görschlitz. „Damals sind wir mit dem Löschfahrzeug von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Dabei wurde ich leicht verletzt. Es gab auch ungewöhnliche Einsätze, wie die entlaufene Büffelherde, die 2019 in der Neuhofstraße in Bad Düben für Aufsehen sorgte“, schildert Volkmann.

30-mal hat es gebrannt

2021 war es die Corona-Pandemie, die das Dienst- und Einsatzgeschehen in der Feuerwehr begleitete. Es gab neben 62 technischen Hilfeleistungen, 30 Bränden und zwölf ABC-Einsätzen auch 16 Fehlalarme. 28 Personen wurden im Rahmen von medizinischen Maßnahmen gerettet. Für drei Menschen kamen die Rettungseinsätze leider zu spät.

Vier Kinder in Laußig gerettet

Einer der eindrucksvollsten Einsätze im letzten Jahr liegt erst ein paar Tage zurück. „Das war im Dezember in Laußig. Durch ein Feuer im Keller war das ganze Haus verqualmt. Vier Kinder konnten wir retten.“ Immer mehr zugenommen hat die Zahl der technischen Hilfeleistungen, wie Türöffnungen und Tragehilfen für den Rettungsdienst. „Die Menschen werden älter, dabei aber einsamer und hilfloser. Deshalb sollte jeder Nachbar immer einen Blick auf seine Mitmenschen in unmittelbarer Nähe haben“, so Volkmann.

Brand in der Ritterstraße

Einen der größten Einsätze erlebten er und seine Kollegen am 5. Mai. Da stand ein Reihenhaus in der Ritterstraße in Vollbrand. Aber auch der ABC-Alarm Ende Januar, als Chlorgas im Heide Spa ausgetreten war, ist noch gut in den Köpfen der Feuerwehrleute. „Für 2022 wünschen und hoffen wir, dass endlich der Brandstifter gefasst wird, der uns seit über zwei Jahren mit zahlreichen Lkw- und Pkw-Bränden in Atem hält“, hofft Volkmann.

Und dann gab es noch diesen ganz besonderen Einsatz am 9. Juli. An diesem Tag rückte der 33-Jährige in den Hafen der Ehe ein. Seine Kameraden sorgten mit einem Spezialeinsatz für eine bleibende Erinnerung und ließen das Paar mit der Drehleiter über den Dächern Bad Dübens hochleben. Allerdings – und auch das gehört zum Resümee 2021: Fast alle Veranstaltungen mussten wegen Corona abgesagt werden.

Ein persönlicher Höhepunkt für Feuerwehrmann Tobias Volkmann war die Hochzeit mit seine Frau Janine. Die Überraschung lieferten seine Kameradinnen und Kameraden mit einer Fahrt in der Drehleiter. Quelle: Steffen Brost

Nachwuchs gut in Form

Für die nächsten Jahre ist die Wehr gut aufgestellt. Aktuell sind rund 100 aktive Kameraden registriert. Und auch der Nachwuchs ist gut in Form. Fünf junge Männer wurden 2021 aus den Reihen der Jugendwehr in die aktive Wehr aufgenommen. Für die nächsten 365 Tage hat Volkmann auch schon konkrete Vorstellungen. Geht es nach ihm, dann sollen in diesem Jahr wieder ein Tag der offenen Tür, Wochenendschulung, Adventsglühen und einiges mehr stattfinden können. Ein weiterer Höhepunkt wird die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20) sein, das im Sommer das 26 Jahre alte Löschfahrzeug 16/12 ablösen soll.

