Wurde abgefackelter BMW bei Bad Düben gestohlen?

Bad Düben

Verkehrsunfall hieß am Sonntag gegen 11 Uhr das Stichwort, als die Leipziger Rettungsleitstelle die Feuerwehren aus Bad Düben, Görschlitz, Pressel und Authausen mit insgesamt 35 Kameraden zu einem Einsatz auf der B183, zwischen Bad Düben und Görschlitz, in Höhe der Weinberg riefen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde zuerst kein Unfallfahrzeug an der Bundesstraße aufgefunden.

Auto am Wanderweg gefunden

Erst nach kurzer Suche fanden die Kameraden einen BMW, in einer Einmündung zu einer Gartenkolonie am Wanderweg in Richtung Pristäblich. Der BMW war ausgebrannt. Insassen befanden sich nicht in dem Auto.

Polizei ermittelt

Erste Erkenntnisse deuten auf einen Fahrzeugdiebstahl beziehungsweise ein Fahrzeug hin, das für einen Diebstahl genutzt worden war. „Unsere Kameraden haben mittels einer Winde am Rüstwagen das ausgebrannte Fahrzeug geborgen. Es wurde abtransportiert und für weitere polizeiliche Ermittlungen sichergestellt“, sagte Bad Dübens Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann. An dem ausgebrannten BMW entstand Totalschaden.

Von Steffen Brost