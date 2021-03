Zschepplin will Baurecht für Eigenheime schaffen

Eilenburg/Bad Düben

Hier kommen aktuelle Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg.

Zschepplin berät über Bauland

Die Gemeinde Zschepplin will Baurecht für neue Eigenheime schaffen. Damit wird sich der Gemeinderat auf seiner nächsten Sitzung beschäftigen. Konkret geht es um den Bebauungsplan „Zum Waldblick“ in Naundorf, wo rund 6000 Quadratmeter Gartenland in Bauland umgewandelt werden sollen. Platz wäre dann für vier Wohnhäuser. Der B-Plan liegt im Entwurf längst vor. Der Gemeinderat muss nunmehr die Abwägung von Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange vornehmen. Außerdem soll die Satzung beschlossen werden. Auch ein zweites Baugebiet ist Thema – und zwar der B-Plan „Reitplatzstraße“ in Krippehna. Auch hier sind noch Abwägung und Satzungsbeschluss erforderlich. Dann können damit auf einer Grünfläche bis zu vier Eigenheime gebaut werden.

Zudem muss der Gemeinderat über verschiedene Bausachen entscheiden, so unter anderem über einen Bauvorbescheid zum Neubau eines Hauses und einen Anbau an ein Betriebsgelände in Krippehna, des Weiteren über den Neubau eines Hauses mit Garage und Werkstatt in Hohenprießnitz. Die öffentliche Gemeinderatssitzung beginnt am 30. März um 19 Uhr im Saal in Naundorf.

Sperrung am Bahnübergang in Pressen

Der Bahnübergang Zur Kämmerei in Pressen wird vom 26. März, 23 Uhr, bis 30. März, 6 Uhr, voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Eilenburg mitteilte, laufen in dieser Zeit Sanierungsarbeiten der Bahn am Bahnübergang und an den Gleisen. Die Umleitung führt von und nach Rödgen (und BayWa) über die Naundorfer Straße und Naundorf nach Rödgen oder der BayWa.

Angler sagen Arbeitseinsatz ab

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen muss der für diesen Sonnabend geplante Arbeitseinsatz des Eilenburger Sportfischervereins erneut abgesagt werden. Das teilte Vereins-Chef René Wagner mit. Geplant war, mit Hilfe von Stadt, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk die Uferbereiche des Gewässers von Geäst und Unrat zu befreien. Diese Arbeiten sind notwendig, damit der Teich im Mai entschlammt werden kann. Der Arbeitseinsatz soll so bald wie möglich nachgeholt werden.

Termine fürs Rathaus online buchen

Wegen der Corona-Pandemie ist das Bad Dübener Rathaus weiterhin geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, so die Verwaltung, werden gebeten, im Rahmen der üblichen Sprechzeiten vorab einen Termin zu vereinbaren. Zeiten für das Einwohnermeldeamt der Stadt Bad Düben können online auf der Homepage www.bad-dueben.de/rathaus, telefonisch und per E-Mail gebucht werden.

Straßenreinigung erst nach Ende des Winterdienstes

Noch bis 31. März ist in Eilenburg der Winterdienst in Kraft. Erst danach, so eine Mitteilung aus dem Rathaus, erfolge die Straßenreinigung. Start ist je nach Wetterlage. Die ersten Straßenbereiche sollen bis zu den Osterfeiertagen gereinigt werden. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die Fußwege von den Grundstückseigentümern zu reinigen sind.

Torgauer Straße bis 1. April gesperrt

Noch voraussichtlich bis 1. April ist die Torgauer Straße in Eilenburg wegen Trinkwasserleitungsbau gesperrt. Betroffen sind auch die Kreuzung Kleine Mauerstraße, Dr.-Külz-Ring und teilweise der Nordring. Eine Zufahrt von der Kleinen Mauerstraße auf die Torgauer Straße ist nicht möglich. Auch die Ausfahrt vom Nordring in Richtung Torgauer Straße ist gesperrt.

Die Umleitung erfolgt von Ost über den Nordring, in der Gegenrichtung geht es über den Dr.-Külz-Ring, die Wilhelm-Raabe-Straße und die Franz-Mehring-Straße.

Orgelreinigung erst nach Ostern

Der Ausbau der Schönaer Orgelpfeifen musste wegen einer Corona-Quarantäne kurzfristig abgesagt werden. Darüber informierte René Schönberger vom Gemeindekirchenrat. Nach Ostern soll nun ein neuer Anlauf unternommen werden, die verdreckten Pfeifen zu säubern. Ein Sandsturm hatte im vergangenen August für Ungemach gesorgt und reichlich Ackerkrume in den Pfeifen verteilt. Die Orgel ist seit dieser Zeit unbespielbar.

Von lvz