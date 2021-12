Zusammenarbeit für besseren Naturschutz in der Dübener Heide

Bad Düben

Zwischen dem Verein Dübener Heide, Träger des gleichnamigen Naturparks, und dem Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Taura wurde jetzt eine neue Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im sächsischen Staatswald auf dem Gebiet des Naturparks Dübener Heide unterzeichnet. Der Vorsitzende des Vereins Dübener Heide, Axel Mitzka, Naturparkleiter Thomas Klepel und der Leiter des Forstbezirkes Taura, Jan Glock, setzten mit ihren Unterschriften die schon seit Jahren gelebte Zusammenarbeit fort.

Kooperation schon seit vielen Jahren

In dem mehrseitigen Papier verständigten sich beide Institutionen über die gemeinsame Information und Kommunikation zu den Themen nachhaltige Waldbewirtschaftung sowie Schutz von Natur und Erholung in der Dübener Heide. Die Partner vereinbarten zudem eine intensivere Zusammenarbeit in diesen Bereichen. „Wir werden den Naturpark bei der Umsetzung seines Pflege- und Entwicklungsplans 2030, insbesondere bei den Leitprojekten Waldkommunikation, Regionales Artenmanagement und Offenhaltung von Waldwiesen und Heidekrautflächen nach Kräften unterstützen. Die neue Kooperationsvereinbarung ist eine wichtige und zeitgemäße Sache, die wir jetzt auf den Weg bringen“, sagte Jan Glock.

Auch Axel Mitzka freut sich über die künftig noch bessere Zusammenarbeit beider Institutionen. „Mit unseren Unterschriften unter der Vereinbarung holen wir eigentlich nur das nach, was wir schon viele Jahre leben. Es gibt mittlerweile eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen unserem Verein und Sachsenforst. Die wird dadurch noch fester und weiter intensiviert“, so Mitzka.

Konkrete Zielsetzungen

Der Naturparkplan gilt in der Kooperationsvereinbarung als Leitfaden und Arbeitspapier bis 2030 und beinhaltet konkrete Zielsetzungen in den Handlungsfeldern Naturschutz und Landschaftspflege, nachhaltiger Tourismus, Erholung und Gesundheit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Kommunal- und Regionalentwicklung sowie Information und Kommunikation. Im Gegenzug greift der Naturpark dem Staatsbetrieb Sachsenforst unter anderem bei der Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten unter die Arme, indem er zum Beispiel Themen für Projektarbeiten in den Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung vergibt.

„Die Wälder der Dübener Heide sind beliebte Ausflugs- und Erholungsorte im Ballungsraum Halle/Leipzig. Themen wie geplante Wegesperrungen an ausgewiesenen Wanderwegen oder die Durchführung von Pflanzaktionen mit Freiwilligen im sächsischen Staatswald betreffen die Verantwortungsbereiche von Naturpark und Sachsenforst gleichermaßen. Vor diesem Hintergrund ist ein regelmäßiger Austausch über geplante Vorhaben und gegenseitiges proaktives Informieren wichtig. Ich freue mich deshalb sehr auf die Zusammenarbeit“, so Mitzka weiter.

Nordsächsisches Waldfest im kommenden Jahr

Der aktuelle Kooperationsvertrag ersetzt eine frühere, im Jahr 2007 geschlossene Vereinbarung und soll die bisherige Zusammenarbeit weiter vertiefen. Nach fünf Jahren soll die Zusammenarbeit gemeinsam evaluiert und über deren Fortführung beraten werden.

Im kommenden Jahr planen Sachsenforst und Verein Dübener Heide mit dem Nordsächsischen Waldfest sowie dem Sächsischen Waldbesitzertag am 18. Juni in der Authausener Steinerkeide zwei große Aktionen.

Von Steffen Brost