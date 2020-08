Pressel

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 183 nahe Pressel (Gemeinde Laußig) wurden am Mittwoch vier Personen verletzt, drei davon schwer. Gegen 10.50 Uhr war ein 44 Jahre alter VW-Fahrer aus Richtung Weidenhain kommend in Richtung Pressel unterwegs, berichtete die Polizei. Zwei Fahrzeuge vor ihm fuhr ein 36 Jahre alter Audi-Fahrer in die gleiche Richtung. Der 36-Jährige wollte dann am Abzweig Torfhaus nach links abbiegen. Als der Audi nach links ausscherte, habe der VW aber gerade von hinten die vor ihm fahrende Kolonne überholt, so die Polizei weiter. Es kam zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Audi.

Mitfahrerinnen verletzt

Bei der Kollision wurden der VW-Fahrer leicht und seine beiden Insassen – zwei Frauen im Alter von 40 und 16 Jahren – schwer verletzt. Auch der Fahrer des Audi wurde schwer verletzt. Es entstand zudem hoher Sachschaden.

