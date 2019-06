Laußig

Die Gemeinde Laußig nutzt die pauschale Landes-Zuweisung in Höhe von 70 000 Euro in diesem Jahr vor allem, um Eigenmittel für bereits geplante Projekte zu bezahlen. So soll nach dem einmütig gefassten Beschluss im Laußiger Gemeinderat mit 23 100 Euro das meiste Geld in die energetische Sanierung der Turnhalle Pressel fließen. „Dieses Vorhaben“, so die Kämmerin Sabine Paatzsch, „schieben wir seit Jahren vor uns her.“ Die Fördermittel für das insgesamt auf 92 300 Euro geschätzte Vorhaben sind bereits da. Nun gilt es aber auch noch, eine Firma zu finden, die das Vorhaben umsetzt.

Wendehammer, Spielplatz und Kita

9400 Euro sind Eigenmittel der Gemeinde für die Instandsetzung des Wendehammers in der Ernst-Thälmann-Straße Pristäblich sowie in zwei kurze Fußwegestücke in Pressel und Authausen gedacht.

Weitere 8000 Euro aus der Pauschale sind für den neuen Spielplatz in Pressel reserviert, dessen Vorgänger abgerissen werden musste. Das Gesamtprojekt steht mit 32 000 Euro im Haushalt drin, allerdings hat die Gemeinde hier noch keine Fördermittel. 6700 Euro sind zudem für die Grundschule Authausen, 3000 Euro für die Kindertagesstätte in Kossa und 2000 Euro für die Aufstellung von Bebauungsplänen vorgesehen.

Mehr Zuschuss für Kinderbetreuung

Weh tat der Gemeinde, dass sie knapp 16 000 Euro der Pauschale dafür ausgeben muss, um insgesamt 30 000 Euro an die Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen als Trägerin der Kindertagesstätten überweisen zu können. Der Grund, so wurde aus der Begründung klar, ist an sich erfreulich. Denn statt der geplanten 138 Kinder waren im vergangenen Jahr 144 Kinder zu betreuen. Konkret ist in Kossa die Zahl der Krippenkinder von 28 auf 33, in Pressel von 33 auf 34 gestiegen. Damit flossen höhere Personalkosten in die Betriebskostenabrechnung ein, auf die die Gemeinde nun rückwirkend reagieren muss.

Von Ilka Fischer