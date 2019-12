Zustand der nordsächsischen Wälder bleibt kritisch

Nordsachsen

Der Zustand der nordsächsischen Wälder blieb auch im Jahr 2019 dramatisch. Schuld waren die anhaltende Trockenheit und weiterhin die Folgen der Winterstürme vom Januar 2018.

„Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Nadelverlust der Kiefern 2019 um zwei Prozent auf 22 Prozent und liegt damit deutlich über dem langjährigen Mittel“, zog nun Silvio Karczmarczyk, Sachbearbeiter Service und Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk Taura, Bilanz. „Zahlreiche Käferarten führten in diesem Jahr zu einem intensiven Befall der Kiefernbestände. Infolge der extremen Witterungsverläufe stiegen die Befallsmengen durch Borken-, Bock- und Prachtkäferarten stark an.“ Die Situation habe sich sogar weiter verschlimmert. Denn inzwischen ist nur noch jeder vierte Baum in Sachsens Wäldern ohne erkennbare Schäden.

Trockenheit beeinträchtigt Gesundheit der Bäume

Die sächsischen Wälder erleben aktuell die größten Borkenkäferschäden seit dem Zweiten Weltkrieg. Bereits jetzt liegt die Gesamtschadholzmenge im sächsischen Wald bei 2,6 Millionen Kubikmeter. Schuld daran waren die hohen Temperaturen und die lang anhaltende Trockenheit. Die beeinträchtigen die Gesundheit aller Baumarten, aber besonders Fichten und Kiefern haben aufgrund der vorjährigen extremen Belastungen gelitten. Geschädigte und geschwächte Bäume bieten deswegen hervorragende Brutmöglichkeiten. Die Witterung hat eine schnelle Entwicklung der Käfer befördert und teilweise drei Käfergenerationen innerhalb eines Jahres ermöglicht.

Bis heute haben die Forstreviere in Nordsachsen mit den Schäden der vergangenen Stürme und der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen. Quelle: Steffen Brost

Der stärkste Befall im Freistaat wurde in den Landkreisen Görlitz, Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge registriert. Doch auch im Forstbezirk Taura, der den größten Teil des Landkreises Nordsachsen unter anderem mit der Dübener und der Dahlener Heide umfasst, lagen die Schadholzmengen in diesem Jahr bei rund 150 000 Festmeter. Wie Karczmarczyk bestätigte, ist diese Menge mehr als das Doppelte von der jährlich geplanten regulären Nutzung von rund 70 000 Festmetern. Noch wesentlich dramatischer waren die Mengen im Vorjahr von 260 000 Festmetern, davon waren allerdings 210 000 Festmeter Sturmholz vom Orkan Friederike am 18. Januar 2018 und etwa 50 000 Festmeter Schadholz von Borkenkäfern.

Schäden auch an Laubbäumen

„Zunehmend traten in diesem Jahr auch Schäden an den Laubbäumen auf, hierbei vor allem an Buche und Eiche. Trotzdem werden wir auch weiterhin jedes Jahr etwa 110 Hektar Wald im Forstbezirk Taura von Nadel- zu Mischwäldern umbauen“, so Karczmarczyk weiter.

Infolge der Waldschäden hat der Freistaat Sachsen 2019 die bisherigen Förderangebote zum Waldumbau ausgebaut sowie eine Unterstützung im Bereich Waldschutzmaßnahmen für die Waldbesitzer neu etabliert. So sind für das Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro bereitgestellt worden. Damit konnten neben der notwendigen Wiederbewaldung unter anderem die Borkenkäferüberwachung und -bekämpfung, die notwendige Holzabfuhr aus dem Wald und das Anlegen von Holzlagerplätzen unterstützt werden. Im kommenden Jahr wollen Bund und Freistaat weitere zehn Millionen Euro insbesondere für die Förderung des Waldumbaus bereitstellen.

Waldbrandrisiko gestiegen

Aber nicht nur die Borkenkäferpopulation wurde durch die anhaltende Trockenheit begünstigt, auch das Risiko für Waldbrände. Allein im Jahr 2019 wurden 145 Brände in Sachsen auf einer Gesamtfläche von 41 Hektar gezählt.

2020 plant der Staatsbetrieb Sachsenforst gemeinsam mit anderen forstlichen Akteuren eine Initiative unter dem Motto „Wir.Schaffen. Sachsens.Zukunftswald!“. Dabei sollen viele Waldinteressierte die Möglichkeit erhalten, sich im und für den Wald zu engagieren.

Von Steffen Brost