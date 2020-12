Laußig

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagabend auf der S 11 zwischen Eilenburg und Bad Düben. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Gegen Baum geprallt

Wie die Polizei berichtete, war gegen 23.20 Uhr ein 24 Jahre alter Autofahrer mit einem Seat in Richtung Bad Düben unterwegs. Etwa in Höhe Gruna (Gemeinde Laußig) sei das Fahrzeug dann nach einer Rechtskurve aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Seat kam nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Das Fahrzeug schleuderte dann wieder nach hinten über die Fahrbahn und blieb in einem Graben stehen.

Auch Beifahrerin schwer verletzt

Sowohl der Fahrer als auch seine 20 Jahre alte Beifahrerin mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gegen den 24-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

Von LVZ