Berufung eingelegt – Staatsanwaltschaft will offenbar mehr Strafe für Döbelner Sextäter

Döbeln/Chemnitz

Er hortete üble Bilder. Fotos und Videos, die zeigten, wie Kindern sexuelle Gewalt angetan wird und für die der Gesetzgeber den Begriff „Kinderpornographie“ verwendet. Zudem hat der einschlägig Vorbestrafte seinen damals sieben Jahre alten Nachbarsjungen einem anderen Pädokriminellen angeboten, damit dieser ihm sexuelle Gewalt antun kann. Das ist eine Tatalternative des Paragrafen 176 im Strafgesetzbuch, der den sexuellen Missbrauch von Kindern normiert.

Zweieinhalb Jahre Haft

Aber aus Sicht der Verteidigung war dieses Angebot gar nicht ernst gemeint, eher eine Art Phantasie unter den Chatpartnern und sei somit gar nicht strafbar. Also hat der inhaftierte Angeklagte Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Chemnitz eingelegt. Ein Schöffengericht hatte den ehemaligen Feuerwehrmann dort zu einer Gesamtstrafe von zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Demnächst verhandelt die 4. Kleine Strafkammer des Landgerichts Chemnitz die Berufung.

Höhere Strafe möglich

Für den 42-Jährigen könnte am Ende aber auch mehr Strafe herauskommen. Denn: „Auch die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt“, wie Marika Lang, Richterin am Landgericht Chemnitz und dessen Pressesprecherin, auf Nachfrage von lvz.de mitteilt. Hätte die Anklagebehörde auf Rechtsmittel verzichtet, dürfte die Berufungskammer keine höhere Strafe verhängen. Wenn nur der Angeklagte Berufung einlegt, gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Staatsanwältin Dr. Tina Mende hatte in der ersten Instanz eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten beantragt, die Verteidigung eine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Viel eingestellt

Dort standen aber noch Tatvorwürfe im Raum, der 42-Jährige habe den Jungen tatsächlich missbraucht. Das Gericht verzichtete allerdings darauf, diese aufzuklären. Staatsanwältin Dr. Tina Mende hatte beantragt, das Verfahren bezüglich dieser Anklagepunkte einzustellen. Die Strafe dafür würde die Gesamtstrafe für die anderen Vergehen nicht wesentlich erhöhen. Paragraf 154 der Strafprozessordnung (StPO) regelt diese Vorgehensweise. Das Gericht folgte diesem Antrag. Die Einstellung betrifft Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in einer Tat-Variante, für die das Gesetz mindestens sechs Monate Haft als Strafe vorsieht. Verurteilt hat das Gericht den 42-Jährigen für Taten, deren Strafrahmen bei drei Monaten Haft beginnt – Besitz kinderpornografischer Schriften und sexueller Missbrauch durch Anbieten eines Kindes für sexuelle Handlungen.

Bei Durchsuchung Datenträger sicher gestellt

Der Angeklagte hatte im Prozess im Amtsgericht Chemnitz das eingeräumt, was ihm ohnehin zu beweisen war: Die Missbrauchsbilder der Kinder fand sich auf Datenträgern, welche die Polizei bei einer Durchsuchung fand. Das Anbieten des Kindes war Gegenstand eines Chats des Angeklagten mit einem anderen Pädokriminellen. Auch dieser befand sich auf den sicher gestellten Datenträgern.

Schon gesessen wegen Kinderpornografie

Seine erste Haftstrafe verbüßte der Döbelner im Waldheimer Gefängnis – weil er seine Bewährung vergeigt hatte. Weil er kinderpornografisches Material besessen hatte, verurteilte ihn das Schöffengericht des Amtsgerichtes Döbeln im Mai 2017 zu einem Jahr und zehn Monaten Haft. Er hatte überwiegend strafbare Bilder und Videos von unter 14-jährigen Jungen besessen und verbreitet. Die Bewährung hielt er nicht durch. Die darüber wachende Richterin widerrief die Strafaussetzung. Also fuhr der Döbelner in Waldheim ein, blieb bis zum 26. August 2019 drin und kam auf Bewährung raus, als er zwei Drittel der Haftstrafe abgesessen hatte.

Von Dirk Wurzel