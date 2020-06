Neukieritzsch/Deutzen

Am Anfang, da war der Erste Weltkrieg kaum zwei Jahre vorüber, trug der Verein den Namen Sturm. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg und kurz vor Gründung des Arbeiter- und Bauernstaates, wurde daraus ein Aktivist. Zur nächsten Zeitenwende erfolgte erneut ein Namenswechsel. Seit 1990 heißt der Sportverein Blau-Weiß Deutzen. In diesem Jahr wird er hundert Jahre alt.

Vermutlich hat es innerhalb des Verein schon immer mehrere Sportarten und Abteilungen gegeben, so wie heute neben dem Fußball Kegeln, Tischtennis und Popgymnastik. Doch war der Fußball von jeher die tragende Säule. Weswegen auch Sandy Schädlich (34), der Leiter der Abteilung Fußball, die Fäden für das Jubiläumsjahr in der Hand hält.

Anzeige

Zehn von elf Spielern kamen aus dem Vogtland

Über einen genauen Gründungstag ist nichts überliefert. Schädlich vermutet aber, dass es irgendwann im ersten Halbjahr 1920 gewesen sein könnte, jedenfalls vor dem Beginn der Saison im Sommer. Aus dieser Zeit stammt ein erstes Mannnschaftsfoto. Die besten Fußballer waren damals offenbar nicht die Ur-Deutzener, denn in der Ersten von Sturm Deutzen spielten seinerzeit zehn Männer, die aus dem Vogtland stammten, und nur ein Einheimischer.

Weitere LVZ+ Artikel

Der SV Blau-Weiß Deutzen wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das ist das erste überlieferte Mannschaftsfoto von 1920. Quelle: Blau-Weiß Deutzen

Sandy Schädlich geht davon aus, dass die jungen Männer wegen der Arbeit im Bergbau nach Deutzen gekommen waren. Möglicherweise sind einige von denen der Region und dem Fußball treu geblieben. Jedenfalls trugen einige der Spieler von 1920 Namen, die bis heute auftauchen. 1920 gab es einen Hermann Zöhl, heute gibt es einen Peter Zöhl, der in Deutzen und Borna spielte. Auch der Name Törpel steht in der Aufstellung von vor 100 Jahre. Rainer Törpel wiederum spielte bei Blau-Weiß und war viele Jahre Trainer.

Vereinsinterne Ahnenforschung hat der Abteilungsleiter noch nicht betrieben, er kann also über Zusammenhänge nur spekulieren. Genau so, wie er das über die geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr tun muss.

Spiel gegen Lok Leipzig ist immer noch ungewiss

Da wäre zuerst das als Höhepunkt geplante Promispiel der Deutzener gegen den Regionalligisten Lok Leipzig. Nach einer in mehrfacher Hinsicht verrückten Saison steht das noch in den Sternen. Selbst wenn es nach den Corona-Lockerungen stattfinden dürfte, wird sich erst dieser Tage zeigen, ob der Lok-Kader Zeit für Deutzen hat, oder ob er just am Wochenende um den 3. Juli in die Relegation um den Aufstieg muss.

Das Jubiläumstrikot trägt die Rückennummer 100. Quelle: André Neumann

Erst wenn das klar ist, will Sandy Schädlich voraussichtlich nächste Woche wieder das Gespräch mit dem Regionalligisten suchen. Traurige Gewissheit ist aber schon, dass die erste Party neben dem Fußballplatz abgehakt werden muss, nachdem das Parkfest am 3. und 4. Juli kürzlich abgesagt wurde.

Das Unterdorf hat noch nie gegen das Oberdorf gewonnen

Noch unklar ist auch, was mit dem Vereinsfest wird, welches alle Abteilungen gemeinsam für den 24. und 25. Juli organisieren wollten. Am 24. Juli sollte aus dem Anlass zum dritten Mal ein Fußballspiel des Oberdorfes gegen das Unterdorf stattfinden. Bisher gewann immer das Oberdorf. „Wir müssen abwarten“, sagt Schädlich auch angesichts weiterer geplanter Festaktivitäten wie Kegelturnier, Kinderbelustigungen und Sportlerball.

Sollte das alles nichts werden und verschoben werden müssen, so kann das Jubiläum wenigstens optisch in aller Augen bleiben. Die Abteilung Fußball hat nämlich Jubiläumstrikots anfertigen lassen und unter die Leute gebracht. In denen finden sich die Logos von Blau-Weiß und von Aktivist Deutzen, und die große Rückennummer ist natürlich eine 100.

Von André Neumann