1005 Bäume für Großdeuben: Pflanzaktion geht in die zweite Runde

Böhlen/Großdeuben

Die Obstwiese am Rand von Großdeuben wächst im doppelten Wortsinn. Nach der ersten – unter dem Motto „1005 Jahre Großdeuben - 1005 Bäume“ – stehenden Pflanzaktion Ende April am Rande der Feldstraße legte die IG Großdeuben am Sonnabendvormittag nach.

Zu den im Frühjahr in die Erde gebrachten rund 250 Gehölzen, die bis auf ganz wenige angewachsen sind, gesellten sich in der zweiten Runde weitere 144 privat gestiftete hinzu. Und Runde drei folgt in Kürze, wobei dann die Großdeubener Gymnasiasten gemeinsam mit den Grundschülerinnen Hauptakteure sein werden.

Projekt auf viele Schultern verteilen

„Somit werden wir Ende des Jahres rund 560 Bäume gepflanzt haben“, freut sich IG-Mitstreiter Oskar Gläser. Diesem zufolge soll die Aktion ausgedehnt werden. „Wir werden so lange weiterpflanzen, wie uns der Sachsenforst Flächen zur Verfügung stellt.“

Da mit jedem neu gepflanzten Baum auch die Verantwortung wachse, habe man das Engagement vor eineinhalb Wochen auf sichere Füße in Gestalt des neu gegründeten Vereins „Unser Großdeuben“ gestellt. „Angesichts der Größenordnung, die das Projekt angenommen hat, muss es auf viele Schultern verteilt werden“, ergänzt Glasers Mitstreiterin Babett Fichtner.

Stifter übernehmen das Gießen

Ein Abebben des Interesses aus der Bürgerschaft an dem Projekt sei in jedem Fall noch nicht feststellbar. „Es gibt schon wieder reichlich Vorbestellungen für das nächste Frühjahr.“ Auch dann werden wieder schwerpunktmäßig Obstbäume in die Großdeubener Erde gebracht. Am Sonnabend bildeten Pflaumen und diverse alte Apfelsorten, genannt „Ur-Sorten“, das Gros der gepflanzten Bäume, zudem wurden einige Ebereschen gepflanzt.

Das Wasser, um diesen das lebensnotwendige Nass für den Fall zukommen zu lassen, dass die natürliche Versorgung nicht ausreichend sein sollte, wartet auch nach der jüngsten Pflanzrunde in einem nahen Wassertank auf die fleißigen Gießer. „Wir gehen wieder davon aus, dass sich diesbezüglich jeder Stifter um seinen Baum kümmern wird, nach der ersten Pflanzrunde hat dies sehr gut funktioniert“, so Oskar Gläser.

Von Roger Dietze