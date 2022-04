Landkreis

Zehn Dörfer, ein Ziel: Bei dem vom Sächsischen Ministerium für Regionalentwicklung ausgeschriebenen 11. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ konkurrieren zehn Dörfer aus dem Landkreis Leipzig um den Einzug in die nächste Runde.

Am 22. April starten die Rundgänge der Bewertungskommission des Landkreises, um die Örtlichkeiten mit bis zu 3000 Einwohnern zu begutachten. Zwei Dörfer qualifizieren sich im Kreiswettbewerb für den Landesausscheid im Herbst.

Rundgänge zum Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ Greifenhain: Freitag, 22. April Schönbach: Donnerstag, 28. April Lastau: Donnerstag, 28. April Großbardau: Mittwoch, 4. Mai Leipnitz: Mittwoch, 4. Mai Pödelwitz: Donnerstag, 2. Juni Deutzen: Donnerstag, 2. Juni Ammelshain: Dienstag 28. Juni Dreiskau-Muckern: Dienstag, 28. Juni Schkölen: Freitag 8. Juli

Unter dem Motto: „Was haben wir bislang erreicht - was tun wir für die Zukunft unseres Dorfes“, steht das Engagement der Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt der Bewertungskriterien. Ausschlaggebend sind der Wille und der Einsatz der Bewohner die Entwicklung des Dorfes nachhaltig voranzubringen.

Nationaler Entscheid 2023

Im Ausscheid auf Länderebene schaffen es später drei Siegerorte in die Endrunde. Jene Dörfer erhalten im Prämien in Höhe von 10 000 Euro, 7 000 Euro und 5 000 Euro. In der dritten Wettbewerbsrunde treten 2023 die Dorfgemeinschaften aus ganz Deutschland gegeneinander an.

Von Stephanie Riedel