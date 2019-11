11.03 Uhr – in Kitzscher beginnt die närrische Saison früher

Kitzscher

In Kitzscher gehen die Uhren anders. Deshalb wurde die närrische Saison am Montag bereits acht Minuten vor der eigentlichen Zeit eröffnet. Exakt 11.03 Uhr übergab Bürgermeister Maik Schramm (parteilos) den großen Rathausschlüssel an das Prinzenpaar Mario I. und Franziska I. vom Kitzscheraner Karnevalsverein (KVK). Dahinter verbirgt sich das Ehepaar Wunderlich. Damit war die 56. Karnevalssaison eröffnet.

Besucher vor dem Rathaus beim Karnevalsbeginn in Kitzscher. Quelle: Nikos Natsidis

200 Leute vor dem Kitzscheraner Rathaus

Etwa 200 Leute hatten sich vor dem Rathaus versammelt, wo sich die kleine und die mittlere Funkengarde präsentierte. KVK-Präsident Ralf Kösser, seit mehr als 40 Jahren im Amt, begrüßte das Publikum. Auch in der neuen Saison gibt es kein Motto, eine Kitzscheraner Besonderheit, die der KVK-Präsident damit erklärt, dass ein fehlendes Motto mehr Spielraum für Programm und Kostüme lässt. Der traditionelle Ruf „Kitzschärr Ohee“ war hingegen auch am Montag immer wieder zu hören.

Karnevalsauftakt in Kitzscher: Bürgermeister Maik Schramm (parteilos) begrüßt die Besucher vor dem Rathaus. Quelle: Nikos Natsidis

Kitzscheraner Prinzenpaar beim Winzerfest überredet

Die Ursprünge des Kitzscheraner Karnevals liegen im Jahr 1963. Derzeit hat der Verein etwa 60 Mitglieder. Nicht ganz ohne Schwierigkeiten verlief die Suche des aktuellen Prinzenpaars. Herr und Frau Wunderlich, von Beruf Techniker und Pflegerin, wurden beim traditionellen Winzerfest in gewisser Weise überredet. Mario Wunderlich allerdings hat bereits närrische Erfahrungen gesammelt in seiner thüringischen Heimat in einem Dorf in der Nähe von Neustadt an der Orla.

Kinderprinzenpaar in Kitzscher

Franziska und Mario sind nicht der einzige närrische Adel in Kitzscher. Janis Höfer und Jolien Wunderlich sind das Kinderprinzenpaar in dieser Saison. Die findet ihren Höhepunkt und Abschluss beim großen Umzug am 23. Februar.

Karnevalsbeginn in Kitzscher: die mittlere Garde in Aktion. Quelle: Nikos Natsidis

Von Nikos Natsidis