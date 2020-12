12 500-Euro-Spende: Neukieritzscher T-Shirt-Aktion zeigt wieder erfolgreich Herz

Neukieritzsch

Das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg kann sich auch in diesem Jahr wieder über eine Spende aus Neukieritzsch freuen. Die Krawallbär-T-Shirt-Aktion von André Karspupke und seinem Freundeskreis bescherte der Einrichtung für unheilbar kranke Kinder 12 500 Euro.

Damit kommt die Aktion, die 2014 aus einem Gag heraus entstanden war, in den sieben Jahren auf eine Spendensumme von 62 500 Euro. Jedes Jahr lässt das Team T-Shirts drucken, dessen Held und Erkennungsfigur der süße Krawallbär ist. Erst kam er solistisch daher, später in und mit verschiedenen kultigen Fahrzeugen, zum Bespiel einem Bulli als Campingbus oder auf dem Moped Schwalbe.

Verkauft werden die T-Shirts in einem Online-Shop innerhalb eines begrenzten Zeitfensters. Das aber schon längst nicht ehr ausgereizt wird. Die Fangemeinde des Krawallbären, die mit jedem Kauf das Kinderhospiz unterstützt, ist mittlerweile so erwartungsvoll und zahlreich, dass die limitierte Anzahl der Shirts innerhalb weniger Stunden vergriffen ist. In diesem Jahr im August war der Shop schon nach vier Stunden geplündert.

„Die Leute zeigten noch mehr Herz“

Zum reinen Verkaufserlös kamen in den zurückliegenden Jahren immer noch weitere Spenden hinzu, teils größere. In diesem Jahr beteiligte sich eine Gruppe Unbekannter mit rund 3000 Euro, die nicht genannt sein möchte. Ein Konzertfotograf spendete 300 Euro vom Erlös eines Kalenders.

„Wir sind stolz, dass wir in diesem komplizierten Jahr wieder eine so hohe Summe zusammenbringen konnten“, freut sich André Karsupke. Dabei hat die Corona-Pandemie dem Krawallbär-Projekt nicht geschadet, eher im Gegenteil. „Die Leute haben dieses Jahr sogar noch mehr Herz gezeigt und waren disziplinierter beim Bezahlen“, stellt der Neukieritzscher fest. Auf eine persönliche Spendenübergabe wurde allerdings verzichtet.

Bis zum 14. Dezember lief auch die vorweihnachtliche Spendenaktion der Leipziger Volkszeitung. Aus dem Raum Borna folgten dabei hunderte Menschen dem Aufruf, die liebevolle Betreuung schwerstkranker Kinder im Kinderhospiz „ Bärenherz“ mit einer Spende zu unterstützen.

Von André Neumann