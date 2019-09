155 Wohnungen: Pegaus Eigenbetrieb im Plus

Pegau

Große Sprünge sind zwar nicht möglich. Aber: „Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft der Stadt Pegau ist gesund.“ Das sagte dessen Leiter Gunther Grothe, der im Hauptjob Chef des Bau- und Ordnungsamtes im Rathaus ist, in der Stadtratssitzung. Der Jahresabschluss 2018 des Unternehmens sei bei der Prüfung ohne Beanstandungen geblieben. Der Überschuss in Höhe von rund 335 000 Euro, der vor allem aufgrund von Grundstücksverkäufen in Wohnbaugebieten zustande kam, fließt ins Stadtsäckel ein.

Der 9. und letzte Bauabschnitt im Wohngebiet „Am Wasserturm“ ist erschlossen und vom Pegauer Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft vermarktet worden. Quelle: Mathias Bierende

Kaum Leerstand in Eigenbetrieb-Wohnungen

Wenn nicht gerade neue Standorte für Häuslebauer erschlossen und vermarktet werden (für 2019 geplante Erlöse 850 000 Euro), bewegt der Eigenbetrieb keine wirklich großen Gelder. „Wir haben derzeit 155 Wohnungen im Bestand, von denen nur drei leer stehen“, so Grothe. Wobei zwei verkauft werden sollen; bei einer sei das so gut wie erfolgt, die andere müsse wohl erneut ausgeschrieben werden. „Also können wir effektiv nur eine leer stehende Wohnung an einen Interessenten vermieten.“

Ein Problem sind Mietschulden

Die Mietschulden bewegen sich weiter im Bereich von 60 000 Euro, sagte der Leiter. Es werde versucht, mit Vereinbarungen, wie etwa Ratenzahlungen, die Rückstände zu verringern. Allerdings gebe es auch Mieterkonten, bei denen nicht mehr mit einem Ausgleich zu rechnen ist. „Teils sind die Schuldner verstorben, teilweise blieben gerichtliche Mahnverfahren erfolglos.“ Aus diesen Gründen beschloss der Stadtrat, offene Forderungen in Höhe von 29 600 Euro auszubuchen. „Wir schreiben das Geld doch nicht etwa ab?“, fragte Abgeordneter Carsten Iwan (Wählervereinigung Bürger für Kitzen mit Ortsteilen). „Wir verzichten nicht auf die Forderungen“, antwortete Grothe. Dafür gebe es gerichtliche Titel: Die ermöglichen den Zugriff, wenn Geld zu holen ist. Nur die Buchhaltung belasten diese Außenstände nun nicht mehr.

Wie es mit dem Bestand in Pegau-Nord aussieht, wollte Frank Haubenreißer (Wählervereinigung Pro Pegau) wissen. Dort sind vor allem DDR-Altneubauten zu finden. Laut Grothe gibt gehören dort 120 meist kleinere Wohnungen zum Eigenbetrieb: „Teils saniert, teils teilsaniert, teils nicht erneuert.“ Die Regel sei aber, ein frei werdendes Quartier zu modernisieren, was jeweils 10 000 bis 15 000 Euro koste.

Kaum größere Wohnungen vorhanden

CDU-Stadträtin Katharina Landgraf erkundigte sich, ob angedacht ist, größere Wohnungen anzubieten. „Das ist bisher nicht möglich, weil wir keine haben“, entgegnete der Leiter. Und die Zusammenlegung von kleineren Einheiten scheitere in Nord meist daran, dass der Eigenbetrieb kaum zwei nebeneinanderliegende im Eigentum hat. Jedoch sei für das Bebauungsplan-Gebiet „Schlossfabrik“, das in ein, zwei Jahren entwickelt werden soll, Wohnungsbau mit größeren Einheiten vorgesehen.

Und eine wurde im Dachgeschoss des Wohnhauses Helbigstraße 14 geschaffen, so Grothe. Das Gebäude ließ der Eigenbetrieb über Jahre sanieren. „Inzwischen sind alle vier Wohnungen vermietet.“ Das Gerüst war Mitte August abgebaut worden. Nur noch kleinere Malerarbeiten seien zu erledigen.

Von Olaf Krenz