16-Jähriger erzählt via Instagram über KZ-Alltag

„Es gab im Landkreis Leipzig vier Außenlager von Buchenwald: Böhlen, Flößberg, Colditz und Markkleeberg. Damit ist das Verbrechen nicht abstrakt weit weg, sondern vor der Haustür“, sagt Andreas Rauhut vom Kinder- und Jugendring mit Sitz in Bad Lausick. Es gebe „sehr engagierte Vereine“, die an das Geschehen erinnern und oft eng mit Schulen zusammen arbeiten.

Bei der Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen sei das Individuelle wichtig, weil es Emotionen und Interesse weckt. Neben den Fakten spielen daher Einzelschicksale eine wesentliche Rolle. Wenn zum Beispiel Stolpersteine verlegt werden, recherchieren die Schüler vorab die Geschichte der jüdischen Familie, die einst ein Teil ihrer Heimatstadt war – und plötzlich heraus gerissen wurde, fliehen musste oder ermordet wurde.

Lebensgeschichte von Manny Drukier für Onlinedienst

Auch moderne Medien greifen individuelle Biografien auf. So plant jetzt der Förderverein Gedenkstätte Flößberg ein besonderes Projekt. Im vergangenen Jahr war der ehemalige Häftling Manny Drukier in Flößberg. Als 16-Jähriger kam er in dieses KZ-Außenlager, heute lebt der 90-Jährige in Kanada. Seine Erinnerungen sollen als „Digital Storytelling“ in einem Onlinedienst wie Instagram oder Stashcat aufgearbeitet werden, berichtet der Vereinsvorsitzende Torsten Wünsche.

Geplant sei, dass virtuell ein 16-jähriger Manny regelmäßig Nachrichten verschickt, in denen er von seinem Alltag im KZ erzählt. „Über einen gewissen Zeitraum, vielleicht drei Monate, könnte eine Schulklasse seine Geschichte auf diese Weise verfolgen und sich damit beschäftigen“, sagt Wünsche. Das seien zeitgemäße Formen, die Jugendliche ansprechen und Wissen vermitteln.

Geschichte und Gegenwart: Wen schließe ich aus?

Emotionen weckte auch die Wander-Ausstellung über das Schicksal des jüdischen Mädchens Anne Frank, die bereits in Borna zu sehen war und eventuell in diesem Jahr noch mal in den Landkreis Leipzig kommt. 25 Schüler beschäftigten sich intensiver mit dem Thema und führten selbst durch die Ausstellung. Dabei ging es auch um Bezüge zur Gegenwart und Fragen wie: Wer sind wir? Wen schließe ich aus?

Die Gedenkstätte Flößberg lud am Sonntag anlässlich des Internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust zum Erinnern ein. Quelle: Falk Opelt

Praktische Arbeit und Kunst gehören ebenfalls zur Erinnerungskultur. So nahmen Schüler schon einige Male Gartengeräte in die Hand und halfen, das ehemalige KZ-Außenlager Flößberg bei Frohburg als Erinnerungsort zu erhalten.

Künstler eröffnen Bundesministerium in Kitzscher

Verstärkt auf Kunst setzt der Markkleeberger Verein Kulturbahnhof – bei Projekten mit Jugendlichen über die Zeit des Nationalsozialismus’, aber auch über aktuelle Diskussionen, bei denen jedermann angesprochen werden soll. So eröffneten zum Beispiel Künstler in Kitzscher ein neues Bundesministerium.

Tipp: „Erinnerungskulturelle Jugendarbeit“ heißt eine Broschüre, die es kostenfrei beim Kinder- und Jugendring gibt. Sie zeigt Möglichkeiten für Jugendprojekte, liefert theoretische Hintergründe, Handlungsempfehlungen, Recherchequellen, lokale Beispiele sowie Literaturhinweise, Finanzierungstipps und verschiedene Fördermöglichkeiten. Kontakt: Kinder- und Jugendring, Turnerstr. 1a in Bad Lausick, Tel. 034345-559734, www.kjr-ll.de

