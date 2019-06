Borna

Zwei Bühnen, ein Fußballturnier, ein dritter Zeltplatz und deutlich mehr Bands als die Jahre zuvor: Das Borna Open Air (BOA) auf dem Volksplatz wird nicht nur ein bisschen größer, sondern bietet auch rund um das Festival mehr an. Am 28. uns 29. Juni tanzen wieder hunderte Besucher – erstmals vor zwei Bühnen.

„Bislang hat sich ja alles auf dem Volksplatz an sich abgespielt, diesmal aber geht es auch auf dem Gelände des Kinderhauses Pestalozzi rund“, sagt André Plewnia, seit wenigen Wochen neuer Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung und Betreibung des Volksplatzes. Die Idee der Kooperation bestehe schon länger, zudem hätten zahlreiche Kinder und Jugendliche schon in der Vergangenheit den Ehrenamtlichen bei der Organisation und bei Konzerten hinter den Kulissen unter die Arme gegriffen.

Kinderhaus Pestalozzi rockt beim BOA mit

Beste Voraussetzungen also, um Konzerte auf einer zweiten Bühne vor dem Kinderhaus anbieten zu können. Und demzufolge 19 Bands nach Borna zu holen – neuer Rekord. „Die Jugendlichen werden beim BOA voll eingebunden“, macht Plewnia deutlich. Bei den Planungen, bei den Abläufen hinter den Kulissen und bei der Begrüßung der Gäste. Ein Dankeschön für die fleißigen jungen Helfer gebe es dann in Form von Spenden: Werfen die Besucher ihre Flaschen und Dosen in extra dafür bereitgestellte Container, dürfen die Jugendlichen anschließend den Pfand daraus behalten.

Die Bewohner des benachbarten Kinderhauses zeichnen zudem für die Umsetzung des Fußballturniers verantwortlich. Das ist in diesem Jahr eine Premiere, auf dem Fußballplatz des Kinderhauses treten acht Mannschaften gegeneinander an. Bunt gemischt aus Festivalbesuchern, Vereinsmitgliedern und Kindern. „Als das bekannt wurde, haben sich etliche Besucher gleich dafür mit angemeldet“, sagt Plewnia. Das zeige, dass ein abwechslungsreiches Drumherum nicht nur gewünscht sei, sondern geradezu nachgefragt werde.

Erster echter Fanclub – die BOA-Familie – rückt an

Eine weitere Premiere gibt es an dem Wochenende hinsichtlich einer Besuchergruppe. Erstmals reist ein echter Fanclub an – die BOA-Familie. Die rund 40 Mitglieder hatten schon im Vorfeld besondere BOA-T-Shirts geordert. Ein anderes Extra für die Familie: Sie wird auf einem dritten kleinen Zeltplatz untergebracht.

Ansonsten bleibt das Festival so, wie es sich die Besucher aus ganz Deutschland wünschen: „familiär und gemütlich – und mit dem schon traditionellen Rhabarberschnaps“, verspricht der Vereinsvorsitzende. Die Festivalgäste erwarten 19 Bands, darunter unter anderem Artefuckt, Rückschlag, Morgenrot, Störer, Alle Hackbar und Bleeding Aces. Aus Österreich reist die Band Wiens No. 1 an, aus Italien kommen die Bad Jokers. Heißt: Deutsch- und Punkrock machen den Großteil der Konzerte aus. Die Glorreichen Halunken, eine Böhse-Onkelz-Tributeband, zieht es ebenfalls in die Kreisstadt. Sie geben nach einer Pause ihr Comeback auf dem Volksplatz.

Brötchen und Kaffee satt zum BOA-Frühstück

Die Bands selbst geben sich übrigens auch sehr nahbar. Einige nächtigen auf dem Zeltplatz, andere zieht es aus Platzgründen in die umliegenden Pensionen. Bekocht werden die rund 70 Musiker am Freitag und Sonnabend von den Eltern der Vorstandsmitglieder. Der Verein bittet allerdings auch die Besucher zu Tisch: Für fünf Euro pro Person kann wieder ausgiebig gefrühstückt werden – „Brötchen und Kaffee satt“, heißt es dann.

Rund 40 Helfer werden an dem Wochenende ehrenamtlich im Einsatz sein, um aus der sechsten Auflage des BOA wieder einen Erfolg zu machen. Karten gibt es sowohl für das ganze Wochenende als auch jeweils für Freitag und Sonnabend. Zudem können sich Besucher am Sonnabend aussuchen, ob sie beide Bühnen (Mainstage auf dem Volksplatz und Campstage vor dem Kinderhaus) erleben wollen oder nur jeweils eine. Denn während es von 10 bis 16.30 Uhr auf der Campstage hoch her geht, steppt der Festivalbär ab Samstagnachmittag rund um die Mainstage. Am Freitag wird ab 17 Uhr auf dem Volksplatz gerockt. Die Johann-Sebastian-Bach-Straße wird für das BOA gesperrt.

Von Julia Tonne