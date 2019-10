19-Jährige aus Oelzschau berichtet über Missionsarbeit in Tansania

Rötha/Oelzschau

Vor etwas über einem Jahr hatte Michelle Schwarz aus Oelzschau sich verabschiedet. In einer Veranstaltung im Kirchgemeindehaus in Mölbis berichtete sie damals von ihrem Vorhaben, für ein Jahr als Freiwillige des Leipziger Missionswerkes in Tansania zu arbeiten.

Jetzt, einige Wochen nach ihrer Rückkehr aus dem ostafrikanischen Land, will die mittlerweile 20-Jährige Freunden und Bekannten in der Heimat über ihr Jahr in Tansania berichten. Mit Erzählungen und Bildern und mit Dingen, die sie mitgebracht hat.

Sie will aber nicht nur über die Eindrücke ihres ein Jahr währenden Auslandsaufenthaltes sprechen, sondern auch darüber, wie die Zeit in Ostafrika sie selbst verändert hat. „Man bekommt einen anderen Blick auf sich selbst und auf das eigene Land“, reflektiert Schwarz und fügt hinzu: „Ich habe gelernt, mich selbst besser zu verstehen.“

Freiwillige des evangelischen Missionswerkes Leipzig

Als Freiwillige des evangelischen Missionswerkes Leipzig lebte und arbeitete Michelle Schwarz ein Jahr in Arusha, der drittgrößten Stadt von Tansania, des Landes, dass zuallererst mit Afrikas höchstem Berg, dem Kilimandscharo, und mit dem Volk der Massai verbunden wird. Mit Menschen dieser ostafrikanischen Volksgruppe hatte Michelle Schwarz auch zu tun.

Michelle Schwarz aus Oelzschau vor ihrer Abreise nach Tansania im vergangenen Jahr. Quelle: André Neumann

Als Freiwillige im Gleichstellungsbüro ihrer Diözese in Arusha nahm sie an Seminaren teil, unter anderem zur Stellung von Mann und Frau in der Massai-Familie, aber auch über Wege von Frauen in Führungspositionen und über Möglichkeiten, sich ein eigenes Gewerbe aufzubauen.

Michelle Schwarz lernte die Landessprache Swahili

Ihre Zuhörer waren zumeist Vertreter und Gemeindeleiter der örtlichen Gemeinden und Kirchenbezirke. Wobei die Oelzschauerin betont, dass sie ausschließlich mit Einheimischen gearbeitet habe. Es sprach sich bald herum, dass Michelle Schwarz nach ihrem Auslandsaufenthalt Theologie studieren wird und dass sie erfolgreich die am meisten verbreitete Landessprache Swahili gelernt hatte und sich bald auch an Kimassai, einer der rund 140 regionalen Sprachen, übte. So kam es, dass die junge Deutsche in Tansania in der Landessprache sogar mal predigen durfte.

Michelle Schwarz aus Oelzschau bereitet sich auf Auslandseinsatz in Tansania vor Quelle: André Neumann

Gewohnt hat Michelle Schwarz, die mittlerweile ihr Theologie-Studium in Leipzig aufgenommen hat, in einem Haus mit zwei Hunden und einer Katze, so wie das schon vor Reiseantritt geplant war. Nicht auszuschließen ist, dass sie ins Ausland zurückkehren wird. Denn zwar peilt sie nach dem Studium das Pfarramt an. Doch auch die Entwicklungshilfe und die Missionsarbeit haben ihr Interesse nachhaltig geweckt.

Von der Veranstaltung am Mittwochabend spricht Michelle Schwarz lieber von einem Themenabend als von einem Vortrag. Beginn ist 18.30 Uhr in der Magdalenenkirche in Oelzschau. Veranstalter ist der Förderverein der Kirche.

Von André Neumann