1G in Kliniken Borna und Zwenkau: Was beim Patientenbesuch wichtig ist

Borna

Trotz der sich verschärfenden Coronasituation kann man Angehörige und Freunde, die im Sana Klinikum Borna, in der Sana Klinik Zwenkau und im Sana Geriatriezentrum Zwenkau liegen, auch weiterhin besuchen. Allerdings müssen sich Besucher an klare Regeln halten. „Besuch ist für unsere Patientinnen und Patienten immens wichtig. Wichtig ist aber auch, dass sich deren Besucher an unseren Regelungen orientieren“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Roland Bantle.

Taggleicher Negativtest von Arzt oder Teststelle

So dürfen Besucherinnen und Besucher die Kliniken nur dann betreten, wenn sie frei von Symptomen, Verdacht oder Nachweis einer ansteckenden Erkrankung sind. Zudem benötigen alle Besucher – egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft – einen taggleichen negativen Schnelltest von einem Arzt oder Testzentrum. Selbst durchgeführte Schnelltests werden nicht akzeptiert. Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske erlaubt.

Besuche telefonisch vorher vereinbaren

Grundsätzlich bitten die Sana Kliniken Leipziger Land, die Sana Klinik Zwenkau und das Sana Geriatriezentrum Zwenkau darum, jeden Besuch im Vorfeld telefonisch zu vereinbaren. Ist der Zutritt zur Klinik gestattet, sollte die maximale Besuchszeit von 30 Minuten nicht überschritten werden. Pro Patient und Besuchstag ist grundsätzlich nur ein Besucher zulässig. Die Besuchszeit wird mit den Besuchenden über die jeweilige Station individuell vereinbart.

Gar nicht zu Besuch in die Klinik dürfen aktuell Kinder unter 16 Jahren, es sei denn, es gibt einen triftigen Ausnahmegrund, der mit den behandelnden Ärzten abgesprochen wurde.

Ausnahmen gelten für werdende Eltern und Sterbebegleitung

Abweichend von den genannten Regelungen ist die Begleitung Sterbender und Gebärender (durch den Kindesvater oder eine andere Vertrauensperson) auch außerhalb der Besuchszeiten möglich. In der Pädiatrie sind Besuche durch Eltern (eine Person) zugelassen. Ausnahmeregelungen gibt es auch für die Intensiv-, Palliativ- und IMC-Stationen. Die übrigen Bestimmungen zur Hygiene, Dokumentation und maximale Besucheranzahl gelten aber in gleicher Weise. Und grundsätzlich gelten natürlich – wie überall in der Öffentlichkeit – die AHA-Regeln: Generelle Maskenpflicht, Abstandsgebot und Händedesinfektion.

Bantle: Kliniken Leipziger Land auf Corna-Welle vorbereitet

Die Sana Kliniken Leipziger Land seien auf die derzeitige Corona-Welle und die Versorgung einer möglichen größeren Zahl an Covid-19-Patienten bestmöglich vorbereitet, betont Bantle. Es könne jedoch auch nötig werden, zeitweilig planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe, soweit medizinisch vertretbar, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Ebenso könne es bei Bedarf auch zu einer Verschärfung der Besucherregelung kommen. „Alle Maßnahmen dienen dem Schutz der Patientinnen und Patienten, der Besucherinnen und Besucher und der Klinikbeschäftigten. Wir bitten demzufolge alle um Verständnis“, macht der Geschäftsführer deutlich.

Von LVZ