Trebsen

Die Talisker Highland Games in Trebsen feiern ihren 20. Geburtstag. Was einst in Machern begann, findet nunmehr zum achten Mal unter der Regie des Fördervereins Rittergut Trebsen als Veranstalter am dritten Septemberwochenende (13. bis 15.) statt. Schon jetzt laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren, obwohl Cheforganisator Uwe Schimmel seit zwanzig Jahren sagte: „Nach dem Event ist immer vor dem Event.“

Zugabe für Jubiläumsveranstaltung

Doch zur runden Ausgabe soll noch eine Schippe draufgelegt werden. Das werden die Besucher vor allem schon am Freitagabend erleben, wenn sich wieder die Pforten der Festmeile bei freiem Eintritt öffnen. „Come together and be happy“, so das Motto von Schimmel. Gab es dazu bisher auf der kleinen Bühne mit nur einer Band ein Livekonzert, dürfen sich die Besucher auf eine Highland-Revival-Session freuen.

Mit dem traditionellen Clan-Calling im Fackelschein beginnen die Highland Games in Trebsen Quelle: Frank Schmidt

Und dafür fällt die kleine Bühne etwas größer aus, denn nach dem traditionellen Clan-Calling im Fackelschein werden sechs Lieblingsbands und zwei Einzelkünstler des Publikums der letzen 15 Jahre auftreten. „Das dürfte ein besonderes Erlebnis werden, wenn die Musiker in Pub-Atmosphäre über zwei Stunden einzeln und zum Schluss auch gemeinsam auftreten, sozusagen als Dank an uns Veranstalter, dass wir sie immer wieder eingeladen haben“, plaudert Schimmel aus dem Näh- respektive Konzeptkästchen.

Dankeschön auf Festveranstaltung

Dieser Freitagabend steht ebenso ganz im Zeichen des Dankeschöns. „Wir laden Helfer, Unterstützer, Gönner und Sponsoren aus Kultur, Wirtschaft und Politik zu einer Festveranstaltung ein“, so Schimmel weiter. Sicher wird im Festzelt für geladene Gäste und in gemütlicher Runde das eine oder andere Grußwort fallen. Doch zum Höhepunkt soll eine Präsentation laufen, die mit Fotos und Videos aus den zwei Jahrzehnten Highland Games so manche Erinnerungen aufleben lässt. „Für genau dieses Programm bietet sich halt nur der Freitagabend an, weil wir“, so Schimmel, „an den beiden Wettkampftagen ganz einfach keinerlei Spielraum für Feierlichkeiten haben.“

Frauen an die Macht, denn auch das vermeintlich schwächere Geschlecht weiß sich bei den Amateurwettkämpfen der Highland Games kraftvoll in Szene zu setzen Quelle: Frank Schmidt

Damit sei gesagt, dass die Wettkämpfe der über 30 Amateurmannschaften, die GHGF Championship mit Athleten aus Schottland, Polen, Ungarn und der Schweiz, und der Internationale Pipe-Band-Competition ungeachtet des Jubiläums wie immer zeitlich straff organisiert über die Bühne gehen müssen. Einzig zur Siegerehrung der Mannschaften und Bands „ist mit einem zusätzlichen Tattoo zu rechnen“, deutet Schimmel an. Hierfür wird eine Überraschungsband erwartet, die zwar nicht Dudelsack spielt, dennoch zum Abschluss mit allen Pipe-Bands zusammen aufspielen wird“. „Nein, mehr wird nicht verraten – Punkt“, so Schimmel.

Talisker schenkt Jubiläumstropfen aus

Sicher indes sei, dass es erstmals eine Mannschaft des Namensgebers der Highland Games gibt, also ein Team der Talisker. Der Whiskyhersteller ist Hauptsponsor der Schottenspiele. Sein Mitbringsel wird eine Talisker Sammel-Edition sein, darunter ein Jubiläumstropfen exclusiv für das 20. Jubiläum in Trebsen.

Die Talisker Highland Games laden wieder zu Musik und Tanz nach Schottenart in Schloss und Park Trebsen ein Quelle: Frank Schmidt

Was aber wären die Talisker Highland Games ohne passende Musik. Und hierfür kündigte Schimmel auf drei Bühnen acht – in der Szene angesagte – Formationen an. Besonders hervorzuheben sei die Folk-Rock-Band „HO-RO“, die am Samstagabend für Stimmung sorgen soll. „Das sind junge Leute von den äußeren Hebriden Schottlands. Und ihre Musik stellt die absolute Revolution des schottischen Folk-Rocks dar“, schwärmt Schimmel schon jetzt.

Mehr zur Jubiläumsausgabe der Talisker Highland Games sowie zum umfangreichen Wettkampf- und Rahmenprogramm kann im Internet unter www.highlandgames-trebsen.de nachgelesen werden.

Von Frank Schmidt