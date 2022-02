2200 Hartz-IV-Aufstocker im Landkreis Leipzig: Hilft höherer Mindestlohn?

Landkreis Leipzig

Wenn ihr Gehalt unter der Hartz-IV-Sozialleistung liegt, können Frauen und Männer beim Kommunalen Jobcenter Aufstockung beantragen. Nach Prüfung wird ihnen die Differenz gezahlt. Im Landkreis Leipzig betrifft das aktuell 2198 berufstätige Menschen. Damit ist mehr als jeder fünfte erwerbsfähige Hartz-IV-Bezieher ein sogenannter Aufstocker (22 Prozent). Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit mit.

NGG-Regionalchef Jörg Most spricht von „alarmierenden Zahlen“. Es könne nicht sein, dass so viele Menschen trotz Arbeit zum Jobcenter gehen müssten. „Besorgniserregend ist vor allem der hohe Anteil von Kindern, die unter Armutsbedingungen aufwachsen“, sagte er. Laut Arbeitsagentur würden bei 798 Hartz-IV-Aufstockern im Landkreis Leipzig Kinder im Haushalt leben. 335 dieser Haushalte werden von Alleinerziehenden geführt – 88 Prozent von ihnen seien Frauen.

Drei von vier Aufstockern arbeiten im Niedriglohnsektor

Die niedrigen Löhne seien eine Hauptursache des Problems: Wer an der Bäckertheke oder in der Gaststätte arbeitet und dabei nur einen Teilzeitjob hat, für den wird es am Monatsende extrem eng, sagte Most.

Wer im Niedriglohnsektor arbeitet, erhält besonders oft zusätzlich Geld durch ALG II. Quelle: LVZ

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde, wie sie die Bundesregierung plant, sei dabei ein wichtiger erster Schritt. Nach einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung arbeiten bundesweit drei von vier Aufstockern im Niedriglohnsektor.

„Es lässt sich nicht pauschal sagen“

Kann ein höherer Mindestlohn die Zahl der Aufstocker in naher Zukunft reduzieren? So klar mag dies Felix Baumeier, Amtsleiter des Kommunalen Jobcenters, nicht formulieren: „Es lässt sich nicht pauschal sagen, weil es neben der Höhe des Mindestlohns weitere Einflussfaktoren auf die vom Jobcenter ausgezahlten Leistungen gibt.“ Sicher, wenn jemand derzeit 50 Euro unter dem Hartz-IV-Bezug liegt und mit dem neuen Mindestlohn deutlich mehr verdient, dann falle er aus der Aufstockung im Jobcenter heraus. Doch man müsse auch bedenken, dass einige Arbeitgeber ihren Beschäftigten mit dem höheren Mindestlohn nicht mehr Geld zahlen, sondern möglicherweise die Stunden einkürzen.

Leichte Erhöhung von Hartz IV seit Jahresanfang

Außerdem kämen in den Bedarfsgemeinschaften verschiedenste Konstellationen vor. Bei einer alleinstehenden Aufstockerin errechnet sich die Leistung ganz anders als bei einer arbeitenden Mutter, einem arbeitslosen Vater und Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft. Im Landkreis Leipzig gibt es 7600 solcher Bedarfsgemeinschaften mit knapp 12 000 Personen. Auch insofern sei eine allgemeingültige Aussage zu dieser Problematik schwierig.

Anfang dieses Jahres gab es eine leichte Erhöhung der monatlichen Bezüge für Empfänger von Arbeitslosengeld II. Alleinerziehende bekommen jetzt 449 Euro (plus drei Euro), Paare je Partner in Bedarfsgemeinschaften 404 Euro (plus drei Euro), Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 376 Euro (plus drei Euro), Kinder von 6 bis 13 Jahren 311 Euro (plus zwei Euro) sowie Kinder bis 5 Jahre 285 Euro (plus zwei Euro). Darüber informierte das Jobcenter.

Von Claudia Carell