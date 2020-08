Leipzig/ Borna

Aggressionen des Geschädigten, eine Entschuldigung und gute Führung in der Untersuchungshaft – mehrere Umstände trugen dazu bei, dass das Urteil gegen die beiden Angeklagten Abdiwali M. und Jaamac M. am Mittwoch am Landgericht Leipzig relativ milde ausfiel. Beide wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt, Abdiwali M. zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, Jamaac M. zu einem Jahr und zwei Monaten – jeweils ausgesetzt zur Bewährung.

Zu Beginn des Prozesses war den beiden 19- und 20-jährigen Somaliern noch versuchter Totschlag vorgeworfen worden. Sie hatten am Abend des 27. Januar dieses Jahres einen 26-Jährigen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Borna mit einer geworfenen Flasche sowie Tritten so schwer verletzt, dass dieser einen Schädelbruch erlitt. Dass sich das Opfer dabei keine tödlichen Verletzungen zuzog, bezeichnete die Staatsanwaltschaft als „puren Zufall“.

Gericht geht nicht mehr von versuchtem Totschlag aus

An der Tat selbst zweifelt das Gericht nicht – der Tatbestand des versuchten Totschlags habe sich aber nicht erhärtet, so Richterin Sylvia Bittner in der Urteilsverkündung. Als erwiesen sehe man jedoch an, dass sich „die beiden Angeklagten der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht haben“.

Abdiwali M. und das Opfer hätten sich aus dem Asylbewerberheim gekannt und zusammen mit Jaamac M. eine Art „Schicksalsgemeinschaft“ gebildet, hieß es weiter. Die drei Somalier hätten untereinander ihre eigene Sprache sprechen können und sich somit verbunden gefühlt.

Dabei sei die Stimmung zwischen den Dreien keinesfalls immer harmonisch gewesen. Schon in den Tagen vor der Tat habe die Situation sich hochgeschaukelt – und daran sei auch der Geschädigte nicht ganz unbeteiligt, so das Gericht weiter. So hätten mehrere Zeugen übereinstimmend erklärt, dass der 26-Jährige als Alkoholiker bekannt sei und selbst zu Aggressionen neige.

Am Abend der Tat im Januar seien die drei jungen Männer mehrfach unter Alkoholeinfluss aneinander geraten. Im Streit ging es unter anderem um Schulden in Höhe von 20 Euro, die das Opfer von seinem Zimmernachbarn Abdiwali M. zurückforderte. Das Gericht geht davon aus, dass der Geschädigte zuerst eine Bierflasche in Richtung der Angeklagten geworfen hat, bevor Abdiwali M. ihn mit einer Flasche so traf, das er zu Boden ging.

Brutale Tritte und Schläge – Opfer vergibt den Tätern

An dem was dann folgte – den brutalen Tritten und Schlägen, die den am Boden liegenden 26-jährigen trafen und ihn schwer verletzten – gebe es nichts zu beschönigen. Dennoch sei die Tat spontaner Natur und nicht geplant gewesen. „Wir gehen davon aus, dass die Angeklagten in keiner Weise mit der Möglichkeit der Tötung gerechnet haben“, so Richterin Bittner in der Urteilsverkündung.

Für beide spreche außerdem, dass sie sich schon vor der Untersuchungshaft glaubhaft bei ihrem Opfer entschuldigt hätten – und dass dieses die Entschuldigung annahm. Der Geschädigte war zu seiner Aussage vor Gericht deutlich alkoholisiert aufgetaucht und hatte um die Freilassung seiner beiden „Freunde“ gebeten. Da er sich klar ausdrücken konnte, erkannte das Gericht seine Aussagefähigkeit an.

Angeklagte müssen Arbeitsstunden ableisten und entschuldigen sich

Er würde nie im Leben jemanden töten wollen, beteuerte Jaamac M. „Der Geschädigte war mein Freund, ich wollte ihn nicht verletzen“, übersetzte eine Dolmetscherin seine Worte. Er verspreche, sich in an keiner Auseinandersetzung mehr zu beteiligen. Abdiwali M., der während der Verhandlung meist den Kopf gesenkt hielt und steif auf seinem Stuhl saß, entschuldigte sich ebenfalls. Die Situation sei eskaliert. In Zukunft wolle er sich auf die Schule konzentrieren, sich eine Arbeit suchen und Eskalationen vermeiden, so die Übersetzung.

Vor der Aufhebung der Haftbefehle wandte sich die Richterin noch einmal eindringlich an die jungen Männer. „ Bewährung heißt, dass man sich bewähren muss,“ sagte sie und warnte beide davor, eine weitere Straftat zu begehen – und sei es nur in Form eines nicht gelösten Bahntickets.

Den Angeklagten wird für die nächsten sechs Monate eine Betreuungshilfe zur Seite gestellt, zudem müssen sie 130 beziehungsweise 100 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten. „Wir glauben beide brauchen intensivere Hilfe, um klar zu kommen“, so Bittner. Zudem empfehle das Gericht, Opfer und Täter nicht mehr im gleichen Asylbewerberheim unterzubringen.

Von Hanna Gerwig